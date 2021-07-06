Чиновники неуместным указом отравили жизнь большой категории людей

Реформа ЖКХ, которая триумфально шествовала по Карелии, негативным образом сказалась не только на рядовых гражданах, но и на самих работниках ЖЭУ. Ровно 20 лет назад в чьи-то умные головы пришла мысль о том, чтобы запретить дворникам работать на нескольких участках. Это при том, что в дворники идти у нас никто желанием не горел, учитывая условия работы и мизерную зарплату. Дворников было и так мало, а хороших дворников — вообще по пальцам сосчитать.

Ольга Федоровна Зайцева уже 8 лет и в дождь, и в стужу выходит на улицу наводить чистоту в огромном дворе. Местные жители ее уважали. Ее рабочий день начинался в шесть утра, а то и раньше. За уборку, а также чистку семи мусоропроводов дворник получала меньше 2 с половиной тысяч рублей. Правда, работники ЖЭУ все эти годы не забывали регулярно выплачивать ей премии и объявлять благодарности за отличную работу. Но пришла беда откуда не ждали. Грянула реформа ЖКХ. Где-то наверху решили: негоже дворникам так много работать и такие огромные деньги получать. И спустилось сверху распоряжение, запрещающее Ольге Зайцевой и ее коллегам зарабатывать деньги своим честным трудом: «Нам сказали, что не положено больше двух ставок нам теперь брать. А у меня 2,6».

У Ольги Федоровны рос сын, тогда ему было 15 лет. Практически каждый день он выходил помогать маме убирать двор. И если отберут у лучшего дворника Кукковки часть ее участка, в скудном семейном бюджете образуется совсем немаленькая брешь.

«Наверное, 700-800 рублей отнимут», - печалилась Ольга Зайцева. В ЖЭУ-8, где и трудилась Ольга Федоровна, ее очень хвалили. Начальство в ЖЭУ и само удивлялось — кому в голову приходит издавать такие распоряжения: «Честно говоря, даже не знаю, как это сказать. Какое-то положение, что больше двух ставок не положено... У нее работы много. А зарплаты у нас небольшие, и хочется заработать побольше денег. Попытаемся мы решить этот вопрос с ней... Помочь, думаю, ей можно», - мастер ЖЭУ-8 Елена Кузнецова была готова проявить смекалку, чтобы лучший дворник Кукковки был не в обиде.

У жителей двора по Комсомольскому проспекту, 15, которые позвонили в редакцию, в те дни был траур. Со следующей недели Ольга Зайцева на два месяца собралась в отпуск. И замену ей вряд ли могли найти достойную.

Онежский тракторный завод в 2001 году к началу следующего отопительного сезона собрался переводить свою котельную на газ. Переход на новое топливо сулил ОТЗ ощутимую экономию средств. Что должно было привести либо к удешевлению продукции завода, либо к улучшению ее качества — гадали эксперты. И то, и другое для завода было выгодно. Началось все в 1998 году, когда утвердили программу газификации Карелии. 4 апреля 2001 года вышло постановление Андрея Демина «Об основных мероприятиях по переводу предприятий на природный газ». И одним из таких предприятий стал Онежский тракторный завод.

«Это современный вид топлива, по экономических оценкам это в четыре раза дешевле, чем топить мазутом. А еще целый ряд неудобств, связанных с получением и технологией использования мазута, исчезает при работе с природным газом»,

- сообщил Владимир Белов, технический директор ОТЗ.

Переход на газ был выгоден и для города. Мощности котельной на второй площадке оказалось достаточно, чтобы отапливать близлежащие районы, например — Ключевую. Об этом шли переговоры с Петрозаводской Теплосетью. Но пока проект такого перехода не был подписан. Зато вовсю шел монтаж газопровода на Второй площадке ОТЗ. А подрядчиком выступало предприятие Теплострой из Санкт-Петербурга. Они подготовили проект, сами доставили и монтировали трубы. Они же выполнили переоборудование котельной для работы с газом. Возили из Питера 12-метровые трубы, сваренные по две. Такие конструкции на профессиональном языке называются «плети». Эти «плети» на месте укладывали, монтировали, сваривали.

Общая длина трубопровода — более полутора километров. Он соединила котельную Второй площадки ОТЗ с газопроводом завода «Авангард», куда газ подтянули. Работа велась одновременно в двух направлениях. В будущем собирались подключить к природному газу и первую площадку завода (впрочем, вскоре она приказала долго жить). Завершить все работы собирались к осени 2002 года.

Первые выпускники медицинского факультета Петрозаводского государственного университета в 2001 году отмечали 35-летие окончание вуза. Эти люди встречались через каждые пять лет. В далеком 1966 году они получили диплом об окончании курса медицинских наук. Многие разъехались по разным городам. И даже странам. Но большинство всегда приезжало в Карелию, чтобы встретиться вновь.

«Мы всегда будем помнить альма-матер, здесь заложили в нас самые лучшие традиции здравоохранения России», - говорили доктора. Встреча проходила в Республиканской больнице имени Баранова, где работали многие из этого выпуска, а также их преподаватели. Сами их наставники уже стали учеными с мировым именем.

«Это были первые студенты медицинского факультета. И первые преподаватели осваивали опыт преподавания специальностей, до того времени такого опыта у нас не было. Должен сказать, что на мой взгляд, этот экспериментальный курс был самым удачным. Я не хочу обидеть все остальные курсы, которых уже прошло очень много. Это тоже толковые ребята. Но главное заключается в том, что те были экспериментальными, они были первыми. Они всегда задавали самые неожиданные вопросы, на которые далеко не всегда можно было точно ответить. И как раз тогда создавались новые подходы к преподаванию медицины. И они, мне кажется, выросли наиболее организованными и толковыми ребятами», - сказал Анатолий Зильбер, доктор наук, профессор.

Врачи первого выпуска жили и работали в Украине и Белоруссии, в Финляндии, Израиле, США, конечно, во всех регионах России. Заслуженный врач Карелии Юлия Быстрицкая, которая много лет отдала нашей республиканской больнице, сказала: «Нас и жизнь, и наши преподаватели научили особо относиться к больному человеку. И это отношение, сопереживание мы пронесли через всю нашу жизнь и работу. И сейчас у молодых врачей этого часто не хватает. И мы горды и рады, что мы это всё сохранили».

Таким было июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото vogazeta.ru)