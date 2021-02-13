Против строительства очередного рынка выступили активисты Древлянки

В памяти петрозаводчан ровно 20 лет назад были свежи события, которые связаны с попытками городской администрации стереть с лица города мини-рынки. Причин называлось множество — от антисанитарии на их территории до невозможности проверить качество товара. От своей идеи городская администрация не отказалась. На этом фоне весьма удивительным выглядело желание мэрии открыть еще один рынок на Древлянке, учитывая, что к каждому городскому мини-рынку имелись претензии (иногда обоснованные) и каждый не по разу грозили закрыть или сделать их существование невыносимым для продавцов и нерентабельным для хозяев.

На этом участке земли по генеральному плану строительства Петрозаводска должна была появиться школа. Времена менялись, новые школы городу стали не нужны. Как-то неожиданно для жителей близлежащих домов городская мэрия издала постановление о строительстве здесь еще одного мини-рынка. Из тысяч жильцов будущие хозяева рынка опросили далеко не всех.

«Устроители этого рынка собрали около 300 подписей. Это те, которые не возражают. Инициативы, как я понимаю, со стороны жителей не было», - пояснил житель Древлянки. И не только жители коттеджного кооператива, что расположен неподалеку, возражали против строительства рынка. Жильцы 9-этажек, находящихся рядом, даже создали общественный комитет, чтобы вместе бороться против надвигающегося бедствия. Но будущий хозяин рынка, он же депутат Петросовета Денис Демкин при поддержке петрозаводской администрации несмотря на все протесты, уже практически подготовил площадку под будущий торговый ряд.

«Все работы, которые здесь проводятся — нет ни одного разрешения на их проведение. По сути дела нет ни одного согласования. Насколько мы обладаем информацией, проект находится в стадии разработки», - недоумевали жители, пытаясь доказать свою правоту в мэрии. Цинизм чиновников их просто поразил. «Как нам заявили в администрации — ну если мы таким образом будем каждый раз выслушивать мнение каждого гражданина, если мы будем прислушиваться ко мнению жителей, то мы здесь вообще в городе ничего не построим».

На удивление быстро вышло постановление мэрии о строительстве рынка. Особенно, если сравнить с тем, как долго владельцы собственных домов на Древлянке получали необходимые документы на свое жилье: «От меня требуют такие бумаги! На какой-то маленький клочочек земли. А здесь, пожалуйста — размах! Я, к сожалению, не депутат Петросовета. Была бы депутатом, все бы решилось». Непонятно, почему мэрия так билась за этот рынок. Тем более, что в те годы уже все владельцы мини-рынков согласились качественно улучшить привычные для горожан торговые ряды. Новый базар, по мысли мэрии, должне был находиться буквально в 50 метрах от ближайшего дома, что также противоречило определенным требованиям. К тому же рядом с ним весной собирались открыть современный торговый центр, где 8 тысяч квадратных метров будет отдано частникам-продавцам. Злые языки поговаривали, что лично мэр финансово заинтересован в этом строительстве. Это были только слухи. Но настойчивость, с которой уговаривали людей, что новый мини-рынок на отшибе будет самым лучшим в городе, настораживала.

«В администрации города нам ответили, те плохие рынки, которые плохие, мы их будем закрывать. А здесь будет хороший рынок. Сказали, будет образцовый. И сказали — вы боретесь с тем, чего еще нет! Вот когда вы увидите, что он плохой, тогда и боритесь. А пока мы вам обещаем, что он будет хороший. Но ведь тогда будет поздно бороться», - разводили руками жители Древлянки. Кто заинтересован в строительстве и за чьи деньги оно будет вестись — было непонятно. Люди на Древлянке хотели жить в человеческих условиях и были не против использования этой земли городом. Единственные два простых требования: чтобы было тихо и чисто.

Новости 08.02.2001 №2

Известному во всем мире врачу, главному анестезиологу и реаниматологу Минздрава Карелии Анатолию Зильберу исполняется сегодня 90 лет! Ровно 20 лет назад журналисты отправились поздравлять этого уникального человека с 70-летним юбилеем. Оказалось, что сразу после школы Анатолий Зильбер мечтал не о врачебной практике! Как говорил юбиляр, профессия его сама выбрала. Бремени лет юбиляр не чувствовал.

«Юбилей я чувствую только потому, что очень много людей к нему готовится», - пошутил он.

И вообще, Анатолий Петрович заверил, что праздников не любит. Уклад жизни врача вообще их не предполагает: «Я просто на работе в любой праздник. Хоть в Новый год, хоть Первого мая. Когда угодно. Но не потому что нужно мое присутствие здесь, а просто так сложился уклад, когда я был одним-единственным анестезиологом на весь Северо-запад». Это было в 1957-м году.

По окончании Первого Ленинградского медицинского института как хирург он приехал в Карелию. Но очень скоро выбрал новое направление в медицине. В 50-е годы Анатолий Зильбер стал одним из первых десяти врачей по всему Союзу, получивший диплом анестезиолога. «В то время еще никто не знал, что это такое, поэтому надо было идти такими непротоптанными дорожками. Нельзя сказать, трудно это или не трудно. Видимо, это было трудно, но самое главное, что это было очень интересно». В 2001 году, когда снимались эти кадры, у Анатолия Зильбера работало пятое поколение учеников, была открыта кафедра анестезиологии и реаниматологии в Петрозаводском университете. Всего в Карелии трудилось 120 специалистов этого направления, работало полтора десятка отделений. В огромной степени это заслуга человека, чей юбилей мы отмечаем в этот день. Кстати, медицину в юные годы Зильбер вовсе не считал своим признанием:

«Я не всегда хотел быть врачом. Я сначала хотел быть физиком».

Но в итоге стал профессором медицины. И слава богу — скажут те, кто жизнью обязан родоначальнику анестезиологии.

«Первый человек, «оживленный» в Карелии, был здесь — в этой больнице. В этой же больнице состоялись всякого рода новые методы исследования и лечения, которые применялись впервые. Все это, конечно, памятно». Автор огромного количества монографий по медицине критических состояний, переведенные на многие языки мира, и сам достаточно владеет английским, чтобы прочитать курс лекций и подискутировать с коллегами. Наравне с русским, юбиляр владеет узбекским, так как школу с золотой медалью оканчивал в Ташкенте. Там же получил музыкальное образование при консерватории по классу фортепьяно и аккордеона.

Автор медицинских книг стал и автором восьмидесяти песен, которые исполнял в кругу друзей. Одно из серьезных хобби — коллекция книг на тему «известные врачи вне медицины». А также философия, история, врачебная этика. Остается только диву даваться, как эти многочисленные таланты сочетаются в одном человеке. Он и сам удивлялся, как на все хватает времени. Это и определило его собственное пожелание себе на день рождения: «Побольше бы времени, пока будут носить ноги, чтобы можно было работать».

Дорогой Анатолий Петрович! С юбилеем! Примите благодарность за ваш неоценимый труд. Крепкого вам здоровья!

Таким было 13 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото remoo.ru)