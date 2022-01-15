Противоречивые данные предоставил прессе ВИП-фигурант уголовного дела

Глава местного самоуправления Петрозаводска, а им тогда был Андрей Демин, ровно 20 лет назад сообщил журналистам о том, что с него сняты обвинения по двум уголовным статьям. По словам Демина, следователь прокуратуры Игнатенков, ведущий дело о приобретении «Мерседесов», не обнаружил фактов злоупотребления должностными полномочиями и признаков коррупции в действиях мэра.

Андрей Демин получил постановление о прекращении в отношении него уголовного преследования в связи с тем делом. Мэр уверял, что прокуратура республики более не усматривает в его действиях признаков коррупции и злоупотребления служебными полномочиями. Соответствующее постановление по словам петрозаводского мэра, подписал следователь по особо важным делам Игнатенков. Он вел дело о приобретении подержанных автобусов для столицы Карелии. «Цитирую: не было получено доказательств, что Демин А.Ю. руководствовался корыстными мотивами, и что им было получена какая-либо материальная выгода», - зачитал Демин.

Проверить точность этой цитаты, равно как и процитировать что-нибудь еще из упомянутого документа журналисты не могли, адвокат мэра отказался им выдать копию постановления, сославшись при этом почему-то на тайну следствия. Вообще, история с получением документа Андреем Деминым была довольно загадочной. Он сам признал: «Мы случайно, знакомясь с материалами дела, обнаружили это постановление в деле, в последнем 11-м томе». По его словам, его больше не обвиняют по двум уголовным статьям: 285-й и 290-й. Подозрение в совершении преступления, предусмотренного Частью Второй 286-й статьи, а это «превышение служебных полномочий», пока с Андрея Демина не сняли.

Поскольку журналисты документа на пресс-конференции не увидели, они обратились за комментариями в республиканскую прокуратуру. Тем более сам Андрей Юрьевич рекомендовал всем интересующимся искать пресловутый документ там. Прокурор республики Владимир Панасенко так прокомментировал события: «Дело в отношении главы местного самоуправления не прекращено. Мы считаем, это чья-то недобросовестность. А уголовное преследование прекращено по ряду отдельных вопросов. А дело находится в стадии изучения адвокатом и обвиняемым. Когда поступит мне для утверждения – буду рассматривать, и в суд направим».

Во время зимних каникул в Петрозаводске работал необычный детский лагерь «Северная сказка». Он был создан для детей с особенностями развития и работал на базе Музыкального театра. Впервые у нас занимались с детьми арт-терапией.

Это был новый для страны метод работы с детьми, которые имели особенности здоровья. По этой нетрадиционной методике от недугов, а главное – комплексов дети избавляются с помощью искусства. Вот уже год арт-терапию детям с ограниченными возможностями проводили в центре «Благодать».

«Наши дети именно через это направление стали открываться духовно. Они могут через музыкальную терапию, кантеле-терапию, театральную деятельность показывать свое «я». Они поверили в себя, как в равных, как в творческую личность», - пояснила Татьяна Симонова, педагог центра. Посещать центр «Благодать» могли и вполне здоровые дети. На их плечи возложили задачу помогать взрослым проводить арт-терапию. «Когда у нас занятия, мы из глины лепим, рисуем. А когда у нас есть перерыв, можно танцы учить, песни учить, чтобы детей как бы развлекать», - рассказала школьница Алена Миронова.

Из метода арт-терапии родилась идея провести детский лагерь. Пять зимних дней, 29 детей центра «Благодать» провели в театре. Были зрителями и участниками спектаклей, рождественских представлений и выставок. Почти каждый из них нашел себе в театре дело по душе. Отзывы были восторженные. Организаторы лагеря обещали продолжать свой проект и впредь.

Таким было 15 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.