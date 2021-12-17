На неслыханную по размахам постановку замахнулись в театре Карелии

Звезда мировой оперной сцены Нина Раутио ровно 20 лет назад рассказала журналистам, как продвигается работа над постановкой оперы Масканьи «Сельская честь». По словам примадонны, несмотря на все трудности, премьера состоится вовремя (а в те времена в театре были большие проблемы, мы недавно писали об этом). Однако, далеко не каждый из любителей оперного искусства сможет позволить себе сходить на спектакль, - сразу предупредили его создатели.

Вообще, опера «Сельская честь» собиралась стать первым этапом проекта Нины Раутио «Феникс», рассчитанного на много лет. По ее словам, это была целая программа по превращению Петрозаводска и Карелии в оазис культуры. Проектом заинтересовалась международная группа ТАСИС. Она была готова его финансировать, но лишь со второго этапа. Видимо, люди в ТАСИС работали бывалые, и прекрасно понимали, что культура – дело тонкое, и надо сначала посмотреть, что выйдет на первом этапе (а забегая вперед, надо сказать, что вышло мало что хорошего). Так что постановку «Сельской чести» республика должна была вынести на собственных плечах. И ей это стоило немало денег, времени и репутационных потерь.

«Первый кирпич был сделан, театр нам дали, но этого мало, - заявила Нина Раутио. – Нам сейчас нужны деньги, чтобы мы имели возможность довести дело конца».

Главный принцип проекта «Феникс» - максимальное использование местных талантов, заявляла Раутио, хотя исполнять оперные партии в «Сельской чести» были приглашены солисты Большого театра. Контракты с ними были подписаны, уже начались репетиции. В костюмы актеров обещали обрядить к 1 марта. Закупали материал для декораций, макет которых был готов. Окончательную сумму, необходимую для осуществления постановки, Нина Раутио назвать не пожелала. Это цифра не для слабых нервов обывателей. Но примадонна надеялась, что эти деньги дадут состоятельные спонсоры. Она заверила журналистов, что несмотря ни на что премьера состоится 19 и 22 марта. А вот купить билеты могли далеко не все любители оперы. Цены обычных билетов колебалась от 150 до 800 рублей, а посмотреть премьеру в вип-зоне предлагалось за полторы сотни долларов. Публика разводила руками: «Это сегодня никому не по карману. Очень дорого, накладно». В любом случае пустовать зал не будет, надеялись организаторы проекта – ведь на премьеру они пригласили «денежных» представителей мировой культурной общественности.

Кстати, сегодня в Музыкальном театре Карелии можно посмотреть новую постановку оперы Масканьи. По вполне приемлемым ценам.

В детском саду №35 обсуждали проблемы детей с отставанием в развитии. Согласно Конституции России, каждый человек имеет право на образование. А вот получить его нелегко. Особых трудов это стоит детям с задержкой психического развития. В двух группах детского сада «Кораблик» в 2001 году таких детей готовили к школе.

«Эту работу мы строим вместе со школой, - пояснила Татьяна Эйдельман, заведующая детским садом №35. – Начиная с трех лет дети получают квалифицированную помощь специалистов. И если они в ней нуждаются, то продолжают такое обучение и в школе».

В коррекционных группах, которые были бесплатными, с детьми занимались психолог и дефектолог. За их работой в тот день наблюдали гости из комитета по образованию, из детских садов и школ города. Мнение о том, что дети с отставанием в психическом развитии никогда не станут полноправными членами общества, здесь полностью отрицали. Многие из них после специальной подготовки в детском саду учатся в школе наравне с остальными.

«Когда мы открывали эту группу, мы столкнулись с непониманием родителей. Отпугивало то, что это коррекционные группы. Диагноз – задержка развития. Но сейчас на протяжении ряда лет, ведя эту работу, убеждая родителей, мы все же сумели доказать и показать, что такие группы детям просто необходимы».

Тогда в Петрозаводске существовало четыре дошкольных объединения с коррекционными группами для детей с задержкой психического развития. Один из них – тот самый детский сад №35 на Ключевой, куда детей привозили даже с Октябрьского проспекта. «Количество этих детей растет. Если в 96 году, когда мы впервые открыли эти группы, у нас в них было 9 человек, то сегодня у нас таких 29 детей. Это объясняется прежде всего экологической обстановкой и социальными условиями», - сказала Татьяна Эйдельман. У детского сада «Кораблик» не было ни одного спонсора. Специалисты помогали детям просто потому, что не могли иначе. По всем прогнозам, потребность в их работе будет возрастать год от года.

Таким было 17 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.