Елочной игрушке больше 60 лет! Какие истории она может рассказать?

Старые елочные игрушки – не просто украшение Новогодней елки. Это хранители наших семейных историй. Журналисты телеканала «Ника Плюс» ровно 20 лет назад решили перед праздником пригласить к разговору телезрителей, чтобы те поведали о своих семейных преданиях. Какая игрушка была у них в семье самой любимой, самой древней? В 2001 году даже был устроен конкурс таких «игрушечных историй». В нашей рубрике «Хроники телерепортеров: 20 лет назад» мы решили показать вам все репортажи этого проекта. Они такие трогательные!

«В году 70-м мой отец праздновал Новый год с друзьями. И ему там понравилась одна девушка. И уже когда праздник был в разгаре, все начали танцевать вокруг елки, и на этой елке висела игрушка, которая папе так понравилась, что он решил ее подарить этой девушке. Незаметно для всех он умудрился ее с елки стянуть. А вот девушке подарить не получилось – там веселье так завертелось. И он просто положил игрушку в карман», - рассказала Алена Кузнецова. Этот петушок остался у папы Алены на память о безумствах, которые люди совершают ради любви.

Но, конечно, самые преданные поклонники новогодней суеты – это дети. Они искренне верят в волшебство новогоднего времени. И больше всего ждут подарки от Деда Мороза. Уже третье поколение семьи Пахомовых встречало праздник с одним и тем же Дедом Морозом. Светлана рассказала: «Его купили в подарок для моего папы и моей тети в 1959 году. Дедушка привел папину сестру из детского сада (ей было почти три года). Сестра подошла к елке, где уже с прошлого вечера стояли Снегурочка и новый Дед Мороз. И Деда Мороза там не оказалось!» Выяснилось, что брат забрал его к себе в комнату, чтобы попросить Деда Мороза отдать новогодние подарки на день раньше. С тех пор прошло более 40 лет, но игрушка по-прежнему стояла под елкой в семье, напоминая о детстве. Сохранили Пахомовы и игрушки, которые напоминали о вехах нашей истории, в которой вспыхивала любовь к братским народам. Фонарик с надписью «Пекин», например.

А вот такой раритет хранился у Беллы Фадеевой – елочные бусы, которыми украшали елку, как электро-гирляндами. Но особенно теплые воспоминания хранила Белла Анатольевна о двух игрушках, которыми украшала елку еще ее мама: «Она их берегла, не разрешала их развешивать – только сама. И я теперь своим детям рассказываю, они тоже эти шары не трогают, я их развешиваю. Нам они дороги. Мы хотим, чтобы как можно дольше они сохранялись».

Следующей участнице конкурса Ирине Парамоновой пришлось спасать елочные украшения из огня: «Они были в дровянике, в деревянной коробке.

Но ничего не случилось. Я вытащила из дровяника. Жалко! Ведь это память о бабушке, о дедушке, о родителях». Среди спасенных имелись не только игрушки вековой давности и ручной работы – весьма оригинальные. Конкурс на телеканале продолжался, и наверняка, множество петрозаводчан успело показать журналистам свои игрушки. А вы бы хотели рассказать о своих? Пишите в комментариях!

В начале века российские власти не раз говорили о том, что стабильное развитие малого и среднего бизнеса – одна из важнейших основ развития государства. Однако, дальше этих деклараций дело не шло. Реальную поддержку предприниматели не получали. Но карельские делегаты Всероссийского форума «Опора» надеялись, что вскоре ситуация изменится, и что власть повернулась к малому бизнесу лицом.

Как бы кто ни относился к малому бизнесу, но все признавали: проблем у этой категории предпринимателей выше крыши. И в основном эти проблемы создавала им власть. Руководитель Лиги частного бизнеса Карелии Юлия Зорина и еще три делегата от Карелии побывали на форуме «Опора» в Москве. Эта аббревиатура расшифровывалась так: Объединение предпринимательских организаций России.

«Проблемы у нас у всех общие, - заявила Зорина. – То, что является проблемой для Петрозаводска, точно так же волнует Владивосток. Именно поэтому нужно было выработать совместные решения. Мы выработали резолюцию форума, которая сконцентрировала все проблемы, которые волнуют малый бизнес». Прежде всего проблемой являлось грабительское налогообложение, из-за чего не оставалось средств на развитие. Беспокоила коррупция во власти, несовершенство законодательства. Все это участники «Опоры» высказали представителям федеральной власти.

«Представитель Президента, вице-премьер Кудрин, депутаты Госдумы, руководители российских организаций предпринимательства, 60 человек в президиуме. И полторы тысячи в зале. И мы разговаривали на одном языке», - рассказала Зорина. Бизнесменам тогда показалось, что власти их поняли и готовы работать совместно: «Это не обещания ельцинские, что все будет хорошо. Это реальное понимание того, что от малого бизнеса нужна самозанятость, создание рабочих мест, а не налоговые поступления. Нужна реальная возможность вывести малый бизнес из тени». В мае обещали провести первый съезд «Опоры». Обещалось, что она не станет политической организацией, таких целей у нее не было. Почему-то журналисты к этому заявлению отнеслись с недоверием, ведь бизнес всегда старался проникнуть в политику. Хотя бы для того – чтобы защитить себя. В Петрозаводске в те годы половина депутатов Петросовета были предпринимателями, к примеру.

Таким было 16 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.