Малому бизнесу Петрозаводска предложили конкурировать с гигантами

Администрация Петрозаводска созвала Совет по малому предпринимательству и ровно 20 лет назад приняла программу развития мелкорозничной торговли. И если ею были довольны чиновники, то о бизнесменах такого сказать было нельзя, хотя они и входили в этот Совет. Местная предпринимательская элита решила, что программа, разработанная до 2003 года, подразумевает в первую очередь широкое развитие мелкорозничной торговли. И похожа на московскую, которую бизнесмены, часто путешествующие по городам страны, одобряли.

«В Москве масса киосков, павильонов, мини-кафе, которые не только торгуют. Они симпатичные, у них яркая реклама, ухоженные, и мне кажется, они украшают город»,

– заявила Юлия Зорина, председатель Лиги частного бизнеса.

Поэтому довольно странным для предпринимателей прозвучало решение, принятое чиновниками города до заседания совета – убрать из центра города 45 ларьков:

«Никто не объяснил нам, почему киоски из Петрозаводска нужно вынести. Везде они есть!»

Руководитель Лиги частного бизнеса, которая была заинтересована в том, чтобы жители города смогли подешевле купить нужные продукты, причем, рядом с домом или с работой, выдвинула несколько версий принятого решения. Либо чиновников не устраивает внешний вид киосков, либо СЭС предъявляет претензии к ассортименту, либо идет лоббирование интересов крупных торговых фирм, которые пытались переманить к себе в магазины покупателя среднего достатка. На все эти версии существовали конструктивные предложения – внешний вид можно поменять, ассортимент привести к норме, утвержденной законом.

«Если это лоббирование чиновниками интересов крупных торговых фирм, то это недопустимо с точки зрения антимонопольного законодательства»,

– говорила Зорина.

В те годы предпринимателям не раз приходилось бодаться и с государством, и с крупными фирмами за место под солнцем. Думал мелкий бизнес и о том, что если 45 киосков исчезнут из центра города бесследно, то 130 человек потеряют работу. А могли бы приносить дополнительные средства в казну и работать на благо потребителя. Жителей призывали не быть равнодушными и не проходить мимо:

«В Уставе города заложена схема местного самоуправления, по которой мы с вами просто принимаем активное решение, а чиновники, то есть власть, должны их исполнять. Так что последнее слово в этом случае за народом»,

– уверяла Зорина.

Но мы с вами знаем, что лишние ларьки были убраны, торговля в городе в целом изменилась – рынки претерпели перестройку, а затем вообще были построены огромные гипермаркеты, конкурировать с которыми малому бизнесу невозможно.

В конце июля у нас всегда проходила традиционная Онежская регата. Вот и в 2000 году состоялось ее торжественное открытие. Эти крупнейшие в России соревнования парусных судов длились неделю.

Погода не слишком благоприятствовала церемонии открытия очередной, 29-ой регаты крейсерских яхт в Карелии. Однако, по мнению участников, бурное озеро и сильный ветер делают эти гонки особенно интересными. Первая регата на Онежском озере состоялась в 1972 году. Тогда 8 крейсерских яхт соревновались в гонке на сто морских миль.

К началу 21 века Онежская регата являлась крупнейшей в России. Несмотря на неоднократно помянутое организаторами тяжелое политическое и экономическое положение в стране, в том году в соревновании приняло участие больше российских экипажей, чем в прошлом. Уникальность этой регаты еще и в том, что это были единственные подобные соревнования в стране, в которых имели возможность принимать участие иностранные суда.

Правда, зарубежных яхт в том году на Онежскую регату пришло, прямо скажем, немного. Одно судно из Финляндии, да может быть к концу успеет подойти еще одно из Германии – надеялись организаторы. Возможно, это объяснялось тем, что все иностранные яхтсмены, которые хотели побывать в том году в Петрозаводске, уже сделали это на День города (мы рассказывали в нашей рубрике).

Зато российский парусный спорт представляли сорок командам из десяти регионов страны. Дольше всех пришлось добираться до Петрозаводска яхте «Урал» из Екатеринбурга. Карелия была тогда представлена тремя судами из столицы и тремя из Кондопоги.

Таким было 1 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума – а что вы делали в этот день в 2000 году?

Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности здесь.