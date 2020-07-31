Криминальную находку обнаружили в выгребной яме в Петрозаводске

Ужасное происшествие стряслось ровно 20 лет назад в Петрозаводске. Сотрудники Ключевского ГОВД и прокуратуры города выехали в третий Гвардейский переулок, где в выгребной яме был обнаружен труп мужчины, личность которого по горячим следам была не установлена. Но это еще не все самые кошмарные подробности. Расскажем по порядку.

Несколько сотрудников Ключевского отдела внутренних дел и следователь прокуратуры города вытащили из выгребной ямы расчлененный труп мужчины. По их заверениям, подобными работами им заниматься, конечно, доводилось, но редко. Труп был обнаружен около дома №1 в Третьем Гвардейском переулке в районе Ключевой.

В доме, по свидетельству соседей, уже несколько лет постоянно никто не жил. Хозяин дома, якобы, умер на прошлой неделе, и иногда в одной из комнат жил его брат. Белье, которое сушилось на приусадебном участке, и картошка, растущая на огороде, принадлежали соседям — уверяли жители того района.

Одна из жительниц случайно проходила мимо, когда на место приехали журналисты, и рассказала, что непрописанный в этом доме брат покойного проживал постоянно где-то в Соломенном. Как пояснила та же соседка, первыми выгребную яму внезапно решили обследовать местные ребятишки. Только представьте себе: дети обследовали выгребную яму! Зачем?! И самое интересное, что в этой яме их ждала действительно значимая находка. Хотя и со знаком минус. Каково после этого спалось этим детям — история умалчивает. Короче, по словам соседки, они-то и обнаружили «труп в туалете». Чей труп — никто не знал.

По заявлению сотрудника прокуратуры, органы в интересах следствия не могли сообщить, откуда к ним поступила информация о находке. Было только известно, что это убийство, и следователи начали отрабатывать несколько версий. Еще было известно, что труп, что называется, «давний». По останкам можно было судить, что пролежал он здесь немало. Выгребали его из ямы по частям, упакованным в целлофановые пакеты. Следователь прокуратуры Владимир Гордин, впрочем, сообщил, что скорей всего, в самое ближайшее время картина преступления станет ясна.

И еще об одном криминальном происшествии. В одном из дворов на Кукковке прогремел взрыв.

Оставлять автомобиль под окнами своего дома стало небезопасно. В три часа ночи на улице Сортавальской раздался взрыв. Разбуженные шумом жители дома сначала не поняли, в чем дело.

«Это как бьют стекла в машине, такой звук. Второй раз. Третий раз. Было три громких удара. Похожие, как битье по машине. Я когда выскочила в окно посмотреть, уже первое пламя было. Я сразу вызвала пожарных»,

- рассказывала пожилая женщина.

Оказалось, что горел автомобиль «Нива». По словам свидетелей и владельца машины, это был поджог.

«Потому что горело сначала что-то на земле. На асфальте, а потом уже загорелся сам капот»,

- рассказала очевидица.

То, что это поджог, подтверждала и обнаруженная рядом с автомобилем банка с бензином. Владелец автомобиля сразу же заявил о случившемся в органы правопорядка. Хотя уже не раз пострадавший от недоброжелателей, он больше не надеялся на помощь стражей порядка. Обгоревшая «Нива» отправилась в ремонт. А жители дома на Сортавальской поблагодарили судьбу за свои непострадавшие авто.

Не только чиновники бывают виновны в том, что облик города меняется. И не всегда в лучшую сторону. Иногда за чиновников пакостит стихия. Из-за проливных дождей участок дороги на набережной размыло, и непроходимой грязью любовались гости Петрозаводска и жители города практически все выходные. Пострадал также мост, соединяющий Кукковку и Древлянку. Дожди сделали свое черное дело. Размыло участки дорог на улице Ленинградской и Октябрьском проспекте. Пострадало от проливного дождя и излюбленное место отдыха горожан — набережная. Разбушевавшаяся дождевая вода размыла основание одного из столбов на мосту, который соединяет Кукковку и Древлянку.

Ликвидировали последствия дождя работники ГорДЭУ. По их словам, вода наносила ущерб из-за недостаточно высоких барьеров и ограждений.

Таким было 31 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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