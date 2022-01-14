Народы севера со всего мира решили провести в Петрозаводске праздник

Ровно 20 лет назад в Петрозаводске вспомнили об одной важной дате: 225 лет назад Петровская слобода получила статус города. К этому событию решили приурочить Международный зимний фестиваль «Гиперборея-2002». Мероприятие должно было объединить города 60-ой параллели. Братьями по этой параллели могут себя считать жители России, финны, шведы, норвежцы и даже американцы. Все эти народы, имея собственную культуру, обладают и многими общими чертами.

Идея объединения всех этих северян родилась в Сургуте. «Вы наверное, уже слышали, в Сургуте прошел огромный проект, который назывался «Программа сотрудничества городов 60-ой параллели». И летом прошлого года большая делегация из Петрозаводска там побывала, и мы были все под впечатлением от этого события. Этот проект предполагал объединение всех тех разрозненных и не связанных между собой городов, которые растянуты вдоль 60-й параллели Земного шара», - пояснила искусствовед Мария Юфа, член оргкомитета фестиваля.

Петрозаводск решил развить эту идею и воплотить ее в большом зимнем празднике. Кроме российских обитателей 60-й параллели его участниками обещали стать жители Финляндии и Германии. Фестивалю дали имя, которое тогда не многим было понятно: «Гиперборея – это слово взято из греческого языка. Борей – это северный ветер. То есть Гиперборея – это страна по ту сторону северного ветра. Где царит тот самый северный ветер. Так греки называли всех нас с вами, северян. Мы подумали, что это слово не умерло, и оно достаточно универсально, чтобы объединить всех северян».

С 16 по 26 февраля всех петрозаводчан пригласили соорудить снежную или ледовую скульптуру. Этот вид искусства был у нас в городе уже хорошо известен и любим горожанами, к 2002 году прошло уже несколько безымянных фестивалей ледовых скульптур. Нужно было успеть подать заявку до 1 февраля. В рамках Гиперборейского фестиваля обещали провести Этап кубка России по лыжам. И кстати, официальное открытие праздника собирались провести в местечке Фонтаны, а вовсе не на набережной, как обычно.

Герой следующего репортажа объяснял свою любовь к судомоделированию тем, что корабль очень похож на человекк. Есть конечно и другие причины, по которым люди кропотливо собирают модельки кораблей. Директор музея завода «Авангард» Валерий Алексеевич Савельев признался, что, когда задумал выставку, даже не ожидал, что у нас в республике столько судомоделистов. Он начал собирать выставку в музее с моделей Александра Андерсона, чемпиона Карелии по судомодельному спорту: «По его моделям можно увидеть историю и военного флота, и гражданского флота. Очень высокое изобразительное качество у него этих моделей».

Андерсон считался заслуженным мастером. Известна были и его дочь – Наталья Андерсон. Они не только создавали модели кораблей, но и участвовали в соревнованиях по судомодельному спорту. Директор музея рассказал, как они проходят: «Учитывается эстетика, точность соответствия оригиналу. Качество раскраски. Создается балльная оценка – это стендовая демонстрация моделей. Потом они выходят в бассейн. И там уже проходят соревнования на воде».

Моделист Михаил Диев, собирая свои корабли, преследовал несколько иные цели. У себя в школе №39, где он работал учителем труда, Михаил Николаевич организовал кружок: «Я пытаюсь дать историю корабля и технологию изготовления корабля». Все модели Михаила Диева и его учеников, были изготовлены из картона, обрезков обоев, пенопласта и с помощью клея. Когда он показывал эти корабли, было невозможно в это поверить.

«Мне было важно показать в этой модели, как тут орудие, как калибр, допустим, сдвигается, как катапульта разворачивается, как самолеты отсюда взлетают. Это можно тут показать детям и дать даже им потрогать!» - пояснял Михаил Николаевич. Но не только этим замечательна была та модель. Было любопытно о ней узнать кое-что еще: «В этих моделях кораблей своеобразная надстройка была. У них линейные корабли американцев имели совмещенную дымовую трубу и надстройку переднюю. Как бы все было слито в один остров. Корабль был очень мощный, скорость большая – порядка 30 узлов. Тридцать три японских самолета нанесли удар по нему в 1942 году в океане. Он шел без охраны, один. И из тридцати трех самолетов уцелел только один. То есть он отбился».

Интересно, что сам автор этих удивительных моделей никогда не ходил в море. Но свою любовь к кораблям объяснял философски: «Судьба корабля всегда похожа на человеческую. Он рождается, зачастую гибнет. И суть в том, что корабль еще и всегда противостоит стихии». Цель этих энтузиастов была бескорыстна и велика. Учитель труда полагал, что кого-то из своих учеников он убережет от подвалов. А директор музея надеялся, что увлечённые судомоделизмом мальчишки потом придут на завод и помогут восстановить славу «Авангарда».

Таким было 14 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.