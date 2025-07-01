Печи в квартире ветерана-инвалида не могли отремонтировать пять лет

В прионежском поселке Пухта в муниципальной квартире с 2020 года не могли сделать ремонт печей.

С просьбой отремонтировать печи в администрацию обращалась женщина, имеющая статус «Дети войны в Республике Карелия», «Ветеран труда Республики Карелия», являющаяся инвалидом 2 группы.

Кирпичную кладку следовало полностью перебрать, но местные чиновники ничего не делали из-за отсутствия денег в бюджете. Поторопить их смогла прокуратура своим обращением в суд. Суд также заступился за инвалида-ветерана. В итоге администрация района отремонтировали печи. © «Петрозаводск говорит»