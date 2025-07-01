01 июля 2025, 12:49
Крупные районы Петрозаводска остались без света
Энергетики восстанавливают электроснабжение в карельской столице
Фото: unsplash / Adam Harris
Сегодня в 11:55 в Петрозаводске произошло отключение электричества в районах Голиковка и Кукковка. Об этом информирует ЕДДС.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, крупные районы карельской столицы остались без света частично. Причиной случившегося стало повреждение на сетях.
Ведутся восстановительные работы. Электроэнергию обещают вернуть в квартиры горожан к 14 часам. © «Петрозаводск говорит»