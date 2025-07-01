01 июля 2025, 12:41
Молодого мужчину объявили в розыск в Петрозаводске
Полиция карельской столицы просит помощи в поиске подозреваемого в краже велосипеда
Фото: МВД по РК
Полиция Петрозаводска объявила в розыск молодого человека, который попал в объектив камеры наблюдения. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.
По информации правоохранителей, этот человек подозревается в краже велосипеда. Его личность пока не известна.
Всех, кто узнал этого мужчину, просят звонить по телефону 8911 430 55 65.
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