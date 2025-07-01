Молодого мужчину объявили в розыск в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск молодого человека, который попал в объектив камеры наблюдения. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.

По информации правоохранителей, этот человек подозревается в краже велосипеда. Его личность пока не известна.

Всех, кто узнал этого мужчину, просят звонить по телефону 8911 430 55 65.

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