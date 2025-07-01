01 июля 2025, 12:41
Происшествия

Молодого мужчину объявили в розыск в Петрозаводске

Полиция карельской столицы просит помощи в поиске подозреваемого в краже велосипеда
Розыск подозреваемого
Фото: МВД по РК

Полиция Петрозаводска объявила в розыск молодого человека, который попал в объектив камеры наблюдения. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.

По информации правоохранителей, этот человек подозревается в краже велосипеда. Его личность пока не известна.

Всех, кто узнал этого мужчину, просят звонить по телефону 8911 430 55 65.
Конфиденциальность гарантируется. © «Петрозаводск говорит»

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
Кража
МВД
Полиция
Розыск
новости петрозаводска