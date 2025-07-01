Женщина ударила ножом спавшего собутыльника из-за места на диване

Мужчина уснул на диване после совместного распития алкогольных напитков со своей знакомой. Проснулся он от боли – женщина вонзила в него нож. Лезвие вошло в ягодицу. Хлынула кровь, нападавшая испугалась и позвонила в скорую. Пострадавшего увезли в больницу и оказали медпомощь. А в случившемся разбираться пришлось полиции.

Оказалось, 54-летняя жительница Кеми разозлилась, когда мужчина не отреагировал на просьбу подвинуться и уступить место для сна. По версии МВД, дама взяла нож и ударила собутыльника. Вину она признала, а поступок объяснила опьянением.

Женщину будут судить по уголовной статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия. © «Петрозаводск говорит»