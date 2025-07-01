01 июля 2025, 12:33
Прокуратура проверит кафе в центре Петрозаводска после жалоб
Петрозаводчане жалуются на шум и антисанитарию
фото freepik/ karlyukav
Петрозаводчане продолжают жаловаться на кафе восточной кухни на улице Антикайнена. О проблемах они рассказали депутату городского совета.
Заведение расположено в подвале жилого дома №11. Горожане жалуются на антисанитарию, шум, запах гари. Жильцы дома подозревают, что заведение могло подключиться самовольно к общедомовому электричеству.
Народный избранник направил запрос в прокуратуру с просьбой проверить заведение.
Ранее на заведение уже поступали жалобы. © «Петрозаводск говорит»