Прокуратура проверит кафе в центре Петрозаводска после жалоб

Петрозаводчане продолжают жаловаться на кафе восточной кухни на улице Антикайнена. О проблемах они рассказали депутату городского совета.

Заведение расположено в подвале жилого дома №11. Горожане жалуются на антисанитарию, шум, запах гари. Жильцы дома подозревают, что заведение могло подключиться самовольно к общедомовому электричеству.

Народный избранник направил запрос в прокуратуру с просьбой проверить заведение.

Ранее на заведение уже поступали жалобы. © «Петрозаводск говорит»