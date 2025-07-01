Житель Карелии Максим Трашков погиб на СВО

В ходе проведения специальной военной операции погиб 40-летний житель Карелии Максим Трашков. Об этом сообщает паблик администрации Кемского района.

По данным источника, церемония прощания с военнослужащим пройдет 3 июля в траурном зале в Кеми. Начало мероприятия запланировано на 13:30.

Власти района выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца СВО. © «Петрозаводск говорит»