01 июля 2025, 11:49
Житель Карелии Максим Трашков погиб на СВО
В Кеми простятся с погибшим в зоне боевых действий земляком
Фото: unsplash / Zahra, администрация Кемского района
В ходе проведения специальной военной операции погиб 40-летний житель Карелии Максим Трашков. Об этом сообщает паблик администрации Кемского района.
По данным источника, церемония прощания с военнослужащим пройдет 3 июля в траурном зале в Кеми. Начало мероприятия запланировано на 13:30.
Власти района выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца СВО. © «Петрозаводск говорит»