Ночью регионы России атаковали сотни беспилотников

Средства ПВО сбили 330 БПЛА в ночь на 1 октября

Фото "Петрозаводск говорит"

В ночь на 1 октября средства ПВО сбили над территорией России 330 беспилотников. Такие данные приводятся в утренней сводке министерства обороны страны.

По данным ведомства, БПЛА самолетного типа уничтожены над территорией Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Астраханской областей, Московского региона, республики Крым и над акваторией Черного моря. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее стало известно, сколько россиян призовут в армию этой осенью.