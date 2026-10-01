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1 октября 2026
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Россия

Ночью регионы России атаковали сотни беспилотников

Средства ПВО сбили 330 БПЛА в ночь на 1 октября
Подземное укрытие
Фото "Петрозаводск говорит"

В ночь на 1 октября средства ПВО сбили над территорией России 330 беспилотников. Такие данные приводятся в утренней сводке министерства обороны страны.

По данным ведомства, БПЛА самолетного типа уничтожены над территорией Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Астраханской областей, Московского региона, республики Крым и над акваторией Черного моря. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

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