Пожилого мужчину избили средь бела дня в Петрозаводске

Нападавший грозился выколоть потерпевшему глаза

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На пожилого мужчину напали на Кукковке средь бела дня. Нападавший грозился выколоть глаза потерпевшему. О нападении на 75-летнего мужчину рассказала его дочь. Что предшествовало конфликту, не известно.

Инцидент случился днем 26 сентября на пешеходной дорожке в районе перекрестка улиц Ровио и Парфенова в Петрозаводске.

«Мужчина повалил его на землю и избил. По словам дочери пострадавшего, нападавший также угрожал выколоть ему глаза. Пенсионер смог вырваться и уйти, его лицо и руки покрыты ссадинами и синяками», - говорится в сообщении в паблике «Подслушано в Птз», где опубликовано видео с моментом нападения.

По данным региональных СМИ, потерпевший в полицию не обращался, правоохранители узнали об инциденте от журналистов и начали проверку.