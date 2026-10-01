Пенсионер из Карелии отдал больше миллиона рублей «инкассатору»

Житель Сортавалы стал жертвой крупного мошенничества

Фото "Петрозаводск говорит"

В полицию Сортавалы обратился 70-летний мужчина. Он рассказал о том, что лишился накоплений после телефонного разговора, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, ему позвонил якобы представитель управляющей компании. Он сообщил о скорой установке во дворе крытой мусорной площадки и попросил назвать код из смс якобы для получения ключа. Пенсионер назвал цифры. Следом начали поступать звонки якобы от сотрудников Центробанка и ФСБ. Мужчину уверили, что аферисты получили доступ к его счетам, а сам он может стать пособником преступников. Его убедили собрать все накопления и передать их некому «инкассатору ЦБ».

Итоговый ущерб составил 1,3 миллиона рублей. Только отдав деньги, наш земляк понял, что разговаривал с мошенниками. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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