Скончался чемпион Карелии по шашкам

Ветеран карельского спорта Владимир Кантерин ушел из жизни в возрасте 86 лет

Фото: Алиса ИИ

Ушел из жизни ветеран карельского спорта Владимир Кантерин. Об этом сообщает паблик «Шашки в Петрозаводске».

Известному шашисту было 86 лет. В 1998 году он стал чемпионом Карелии по русским шашкам, выиграв 41-й чемпионат республики. Дважды спортсмен становился победителем Кубка Карелии, неоднократно выигрывал первенства республики среди ветеранов.

Долгие годы Владимир Кантерин трудился на Онежском тракторном заводе, был награжден почетной грамотой республики Карелия.

Ранее сообщалось о том, что ушла из жизни преподаватель Петрозаводского государственного университета Лидия Мурашкина.