В Карелии должник по алиментам ушел на СВО

Петрозаводчанину не хватало денег для выплаты алиментов на сына

фото «Петрозаводск говорит»

Житель Карелии отправился на специальную военную операцию после того, как на него завели уголовное дело из-за долга по алиментам.

В УФССП по Карелии сообщили, что суд обязал петрозаводчанина выплачивать алименты ребенку – отдавать он должен был часть заработка. Мужчина, однако, денег на содержание ребенка не давал, как и не дарил подарки сыну. За неуплату алиментов его привлекли к административной ответственности. Мужчина отработал 20 часов обязательных работ, но по-прежнему не помогал материально ребенку. В итоге было заведено уголовное дело.

Приставы установили, что мужчина трудится неофициально, но считает, что денег хватает только на него самого – покупку еды, оплату ЖКХ и сотовой связи, проезда, сигареты. Денег на алименты, по мнению отца, не остается, при этом мужчина раскаивается и признает вину в неуплате без уважительных причин алиментов. После беседы с приставами мужчина заключил контракт для участия в специальной военной операции.

«Уголовное дело было приостановлено, а после того, как должник полностью погасил долг размером свыше миллиона рублей, - прекращено», - сообщили в УФССП. Мужчину наградили государственной наградой - медалью «За храбрость» II степени.