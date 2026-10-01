От тлеющего дивана загорелся дом на севере Карелии

Пожар тушили в Муезерском округе

Фото: Госкомитет Карелии по безопасности населения

В нежилом деревянном доме загорелся диван. Пламя перекинулось на пол. Произошел пожар. Теперь специалисты устанавливают причины возгорания на улице Рабочая в поселке Муезерский.

Пожар произошел вечером в среду, 30 сентября. В 18:00 полиция Муезерского округа сообщила в пожарную охрану о задымлении в неэксплуатируемом строении.

Получив сигнал, сразу выехали пожарные поселка Муезерский. На месте происшествия было сильное задымление: в доме горели диван и пол.

Огнеборцы быстро потушили возгорание, а также разобрали и пролили конструкции дома. Пострадавших не было, уточнили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

Ранее сообщалось о том, что людей спасали из горящей пятиэтажки в Петрозаводске.