Карельских чиновников заставят рублем ответить за вонючие стоки

Прионежских чиновников попытаются заставить заплатить за загрязнение почвы в Заозерье канализационными стоками

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История с неработающими очистными сооружениями под Петрозаводском пока ничем не закончилась. Надзорные органы вышли с новыми проверками, подтвердили загрязнение и вынесли местной администрации представление.

Природоохранная прокуратура рассказала активистам Народного фронта, что с 2024 года администрация Прионежского района не приняла мер для решения проблемы с очистными сооружениями. Прокуратура дважды вносила представления главе администрации. Муниципалитет разработал дорожную карту по подготовке реконструкции объекта. Очередная проверка показала, что запланированные мероприятия выполнены не полностью, а меры по предотвращению загрязнения почвы сточными водами не организованы, сообщили в Народном фронте. Главе районной администрации внесено новое представление.

Росприроднадзор подтвердил и загрязнение почвы у дома № 3 на улице Новоручейная. Канализационные стоки попадали в Логморучей, впадающий в Логмозеро. Анализы выявили превышение концентрации загрязняющих веществ.

«Администрации Прионежского района объявили предостережение, а размер вреда, причиненного почве, рассчитали. Поскольку ущерб не возмещен в добровольном порядке, Росприроднадзор готовит документы для обращения в суд», - сообщается в пабликен Народного фронта.