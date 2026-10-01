Туалетов нет – водители автобусов справляют нужду у детской площадки

Автобусные маршруты есть, конечная остановка тоже, но санитарной комнаты для водителей нет

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Водители городских автобусов справляют нужду в кусты рядом с детской площадкой и жилыми домами в Соломенном. На проблему обратили внимание в паблике «ТОС Соломенное».

«С лета этого года снова возникла, как казалось бы уже забытая проблема – водители ходят справлять свою нужду прямо на конечной остановке по ул. Рабочей в зеленые насаждения около домов и детской площадки»,

- сообщили в паблике.

В комментариях написали, что часто водители автобусов останавливаются по нужде сразу за бывшим переездом после гаражей.

В администрации карельской столицы заявили, что санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, комнаты для отдыха должны оборудовать работодатели. Уборку отстойно-разворотных площадок на конечных станциях автобусов, микроавтобусов и троллейбусов также производят организации, осуществляющие перевозку пассажиров.

«В адрес транспортных компаний направлена информация о необходимости оборудования санитарно‑бытовых помещений для водительского состава в соответствии с действующими нормативными требованиями. При этом в рамках действующего законодательства администрация не обладает полномочиями по привлечению транспортных компаний к административной ответственности (наложению штрафных санкций)», - прокомментировали в мэрии.

Автор публикации указала на то, что конечные пункты маршрутов определяет администрация города, но почему-то у чиновников не возникает вопроса относительно санитарных комнат для водителей.

В комментариях также приложили скриншот переписки с перевозчиком «Городской транспорт», в которой люди спрашивали о туалете для водителей.

28 сентября муниципальный перевозчик ответил, что «вопрос установки туалета находится в стадии проработки совместно с администрацией города».