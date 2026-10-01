Назван размер маткапитала в 2027 году

Материнский капитал проиндексируют 1 февраля

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Материнский капитал в России проиндексируют 1 февраля 2027 года. Об этом рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил министр, размер маткапитала увеличат в соответствии с фактической инфляцией. Предварительно увеличение составило 6,8%.

Таким образом, в 2027 году материнский капитал на первого ребенка составит 778,5 тысячи рублей. На второго ребенка - 1 028,7 тысячи рублей, если семья не получала маткапитал на первенца.

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