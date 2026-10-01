Ремонт дорог в Петрозаводске подходит к финишу

Новый асфальт уложат на одной из улиц Перевалки

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Более десяти участков дорог отремонтировали в карельской столице. 30 сентября рабочие срезали асфальт с Зеленой улицы, впереди укладка нового покрытия.

В мэрии сообщили о завершении ремонта внутриквартальных проездов. Подрядчик приступил к фрезерованию покрытия на Зеленой улице, также работы продолжаются на Яковинском проезде, где готовят основание для укладки асфальта.

Ранее в Петрозаводске отремонтировали проезд Знаний; Косалмский проезд; Башенный проезд; 88-й Квартальный проулок; улицу Лизы Чайкиной; Лесную улицу; Онежскую улицу; Ученический проезд; аллею Четвертая Древлянка; Новокукковский проезд; Кондопожскую улицу и Кондопожский проезд; Дошкольный проезд; улицу Лобачевского.