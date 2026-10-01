Канцероген в протеиновых пирожных нашел Роспотребнадзор

Консервантов и углеводов в десерте тоже оказалось в разы больше, чем должно быть

Фото сгенерировано Алиса AI

Роспотребнадзор нашел нарушения сразу в нескольких пирожных производства «Роял Кейк», сообщает канал SHOT. Так, в протеиновых пирожных Protein REX выявили опасный тяжёлый металл, в других образцах обнаружили избыток консерванта, а количество углеводов показало почти тройное превышение, чем указано на упаковке.

Самое страшное таил в себе банановый брауни с коллагеном – в нём нашли избыток кадмия. Кадмий – токсичный тяжёлый металл, который может накапливаться в организме и поражать почки и костную ткань. ВОЗ относит этот металл к канцерогенам. Первое исследование показало небольшое превышение, а повторная проверка в федеральной лаборатории установила превышение более чем в 2,5 раза выше допустимого уровня, стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ.

Не сошлись с этикеткой на сладостях и показатели БЖУ. При заявленных 18 г углеводов эксперты находили в образцах до 52,5 г на 100 г продукта, белка вместо 12 г было около 8 г, а калорийность вместо 385 ккал доходила до 500+.



Кроме того, в классическом, вишнёвом, банановом с коллагеном и апельсиновом брауни обнаружили больше нормы консерванта сорбиновая кислота, которая защищает продукты от плесени и бактерий. В больших концентрациях она может раздражать слизистые, а у чувствительных людей – вызывать аллергию.