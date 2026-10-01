Любители гонять через сплошную снова попались на востоке Карелии

Опасных лихачей-нарушителей продолжают ловить в Пудожском районе

Фото: Госавтоинспекция Карелии

Очередной рейд под названием «Скрытый контроль» прошел в Пудоже. И опять сотрудники Госавтоинспекции выявили два нарушения правил дорожного движения.

Дорожные полицейские остановили легковушки, водители которых пошли на опасный маневр – начали обгон в разрешенной зоне, а завершили – на участке действия запрещающего знака «Обгон запрещен» и по сплошной линии разметки.

Image Фото: Госавтоинспекция Карелии

В отношении нарушителей оформили административные материалы. Водителей ждут серьезные последствия: штраф в размере 7 500 рублей или лишение прав до полугода.

Инспекторы напомнили, что выезд на полосу встречного движения в запрещенных правилами местах, может привести к страшным последствиям. Выезд на встречку – одна из главных причин смертельных аварий.

Напомним, ранее пьяный водитель тоже попался сотрудникам ГАИ в Пудоже.