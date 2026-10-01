Банкам хотят разрешить удерживать налог на вклады

Минфин может наделить кредитные организации полномочиями налоговых агентов

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Банкам могут разрешить самостоятельно начислять и удерживать налог по вкладам клиентов. О планах Минфина наделить кредитные организации полномочиями налоговых агентов сообщает РИА Новости.

В настоящее время банки лишь передают в налоговую информацию о выплаченных клиентам процентах по вкладам. На основе этих данных налоговая рассчитывает НДФЛ и выставляет сумму налога за предыдущий год одновременно с имущественными налогами, которые необходимо уплатить до 1 декабря.

Если банки получат полномочия налоговых агентов, то смогут начислять и удерживать налог сразу при выплате процентов, если их сумма превысит необлагаемый порог.

В прошлом году максимальная ключевая ставка составляла 21%, предельная необлагаемая сумма процентов - 210 тысяч рублей в год. В этом году максимальный уровень ключевой ставки составлял 16%. Необлагаемая сумма дохода за текущий год пока составляет 160 тысяч рублей.