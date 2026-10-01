Строительство хирургического корпуса в Петрозаводске затягивается

Срок ввода в эксплуатацию медицинского объекта снова перенесут

фото «Петрозаводск говорит»

Хирургический корпус республиканской больницы скорой экстренной медицинской помощи в Петрозаводске готов меньше чем на половину. Достроить важный медицинский объект должны были в этом году, но из-за многократных изменений в проектно-сметной документации и банкротстве второго субподрядчика сроки открытия перенесут, об этом сообщает РБК.

Контракт на строительство хирургического корпуса был заключен в апреле 2022 года, стоимость работ тогда составляла 4,8 млрд рублей. Завершить строительство должны были в 2025 году, но впоследствии объект стал дороже почти на 580 млн рублей, а срок сдачи в эксплуатацию отодвинули на год. Сейчас региональный Минстрой тоже планирует перенести дату ввода.

Готовность хирургического корпуса составляет 41,2%. Рабочие ведут монолитные работы по подземной автостоянке и подземному переходу. На реализацию объекта в целом предусмотрено 7,7 млрд руб.