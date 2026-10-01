Эффект резонанса: Петрозаводск окунули в эпоху барокко

Нина Деменштейн — это не просто оперное сопрано. Она соединяет барочный вокал, драматический театр и эпатажный образ.

фото: Петрозаводск говорит

На сцене большого зала Консерватории в Петрозаводске прошел необычный концерт. Здесь встретились виртуозный голос, живой орган и струнный квартет. В итоге случился «Эффект резонанса» (6+).

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Шесть арий, три века музыкальной истории и одна сцена. В этот вечер музыка Пёрселла, Броски, Скарлатти, Арайи, Вивальди и Хассе прозвучала не как музейная редкость, а как живая история о любви, страсти, тревоге и надежде. Сама певица называет барочную музыку драйвом.

Главная героиня вечера — Нина Деменштейн. Это не просто оперное сопрано. Это женщина, которая ломает стереотипы: барочный вокал, драматический театр и эпатажный образ. Нина соединяет историческую технику с современным сценическим языком. С ней на сцене Анджей Дикович (орган) и струнный квартет «Резонанс».

И особый гость вечера — haute couture от Ирины Коваль. Это не просто костюмы, это визуальное продолжение музыки. Цвет, линия, силуэт становятся частью партитуры.

После концерта певица, которая окончила Петрозаводскую консерваторию, давала уроки барочного пения студентам. Говорит, что петь так, как она, не просто модно, но и дорого.