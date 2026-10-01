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Спорт

Лучший бомбардир в истории российского футбола завершил карьеру

Артём Дзюба уходит из большого футбола в статусе абсолютной легенды и главного рекордсмена страны
футбольный мяч
Фото сгенерировано Алиса AI

Сегодня, 1 октября, Артем Дзюба официально объявил о завершении своей профессиональной футбольной карьеры. Об этом пишет канал SHOT.

Нападающему – 38 лет. Он сказал, что его профессиональный путь закончен, хотя он не исключил, что в будущем может разово выйти на поле в матче Кубка России за какую-нибудь команду или медийный клуб. 

Дзюба выступал за «Спартак», «Зенит», «Локомотив», «Ростов» и другие клубы, а также много лет играл за сборную России. Главные трофеи взял с петербуржцами – четыре чемпионства, два Кубка и четыре Суперкубка России.

Напомним, Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола – на счету более 240 забитых мячей. Болельщикам футболист особенно запомнился чемпионатом мира 2018 года.

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