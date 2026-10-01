Стало известно, сколько в Карелии 100-летних жителей

Более 190 тысяч граждан в Карелии получают пенсию

фото «Петрозаводск говорит»

К международному Дню пожилых людей в Карелии подсчитали жителей, перешагнувших 100-летний рубеж.

В республике более 190 тысяч пожилых человек получают от регионального отделения Соцфонда пенсию. Более 19 тысяч из них отметили 80-летний юбилей, а 37 жителей Карелии достигли 100-летия. Почти четверть получателей пенсии продолжает работать, причем 106 работающих пенсионеров старше 80 лет.

Для граждан, достигших 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается вдвое. Перерасчет происходит автоматически. Размер прибавки в этом году составляет от 9,5 до 14,3 тысяч рублей в зависимости от наличия северного стажа.