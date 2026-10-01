Самолет вынужденно сел на автодорогу в российском регионе

В Ульяновской области пилот экстренно посадил самолет на дорогу из-за плохого самочувствия

Фото Приволжской транспортной прокуратуры

В Ульяновской области легкомоторный самолет экстренно приземлился на автомобильную дорогу. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, пилот был вынужден пойти на посадку в неожиданном месте из-за того, что резко почувствовал себя плохо. Источник опубликовал кадры с места инцидента. Отмечается, что сейчас воздушное судно находится рядом с автодорогой, движению транспорта оно не мешает. На месте работают компетентные органы.

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