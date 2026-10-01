Движение по «Коле» дважды перекроют в пятницу

Мосты будут разводить на федеральной магистрали 2 октября

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В пятницу, 2 октября, в Ленинградской области из-за разводки мостов будет останавливаться движение по трассе «Кола». Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

По данным источника, из-за прохода судов с 10:00 до 10:45 разведут Ладожский мост на 40-м километре федеральной магистрали. А с 12:50 до 15:00 движение остановится из-за разводки моста через Свирь у Лодейного Поля.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих поездок.

Ранее сообщалось о том, что водитель погиб в трагической аварии на «Коле».