Мазуровский и Прилепин обсудили создание центра для военных в Карелии

Максим Мазуровский прошёл курс в центре тактической подготовки «Сталь» Захара Прилепина под Нижним Новгородом

фото: Максим Мазуровский

Продюсер фестиваля «Воздух Карелии», общественный деятель Максим Мазуровский прошёл обучение в центре специального назначения «Сталь». Он создан в 2023 году при поддержке правительства Нижегородской области и Штаба Захара Прилепина.

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Обучение ведётся по нескольким направлениям: тактическая медицина и эвакуация раненых, стрельба, радиоэлектронная разведка, БПЛА, топография и подготовка к поездкам в зону СВО, бег и занятия в бронежилете, ночные нападения «диверсантов», караулы и полевой быт. То есть в центре «Сталь» учат воевать и выживать.

«К третьему утру осталось только одно желание - выспаться. Потом стало легче. Восстанавливаться помогали ночные разговоры у костра, встречи с Захаром Прилепиным, писателем Александром Конторовичем и боевыми командирами. Поднимали настроение и веру в людей однокурсники и инструкторы. В таких условиях быстро выясняется, кто способен слышать других, брать ответственность и работать на результат»,

- написал Максим Мазуровский на своей странице в ВКонтакте.

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Максим Мазуровский сообщил, что договорился с Захаром Прилепиным проработать создание подобного центра тактической подготовки в Карелии. Также продюсер поблагодарил Мастерскую новых медиа за эту возможность и сообщество сильных людей.