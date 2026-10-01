Студент погиб на празднике посвящения в Ленобласти

В российском регионе выясняются обстоятельства гибели 18-летнего мужчины

Фото "Петрозаводск говорит"

В Ленинградской области 18-летний юноша погиб на празднике посвящения в студенты. Об этом сообщает 47news.

По данным источника, в субботу, 26 сентября, около 300 первокурсников Петербургского государственного архитектурно-строительного университета собрались на базе отдыха в районе железнодорожной станции Лемболово. Они сами организовали мероприятие и собирались остаться там с ночевкой.

В какой-то момент один из участников праздника покинул территорию базы. Студент был совершеннолетним, сам за себя отвечал, поэтому сначала ни у кого не возникло никаких вопросов. Однако назад юноша не вернулся, начались его поиски. В итоге выяснилось, что он попал под поезд. По предварительным данным, молодой человек мог переходить пути в неположенном месте.

Отмечается, что алкоголь на празднике был запрещен и не продавался. Обстоятельства трагедии предстоит установить специалистам.

Ранее сообщалось о том, что в Петрозаводске людей спасали из горящей пятиэтажки ночью 1 октября.