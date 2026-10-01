Мужчина получил судимость из-за нарушений на весовом контроле

Попытка спасти эвакуатор стоила жителю Карелии солидного штрафа и суда

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Житель Петрозаводска получил условный срок и штраф в 315 тысяч рублей за взятку инспектору Ространснадзора.

В июне на территории Прионежского района для проведения весового и габаритного контроля остановили эвакуатор, который перевозил установку горизонтального направленного бурения, рассказали в прокуратуре. Инспектор Ространснадзора выявил нарушения. Владелец эвакуатора хотел избежать административной ответственности и предложил взятку в размере 31 500 рублей. Но нарушителя задержали.

В ходе предварительного и судебного следствия мужчина вину признал. Суд приговорил 43-летнего мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком и назначил ему штраф в размере 10-кратной суммы взятки. Также взятку конфисковали в доход государства.