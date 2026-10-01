Осужденный к принудительным работам усугубил свою участь в Карелии

Отбывавший наказание мужчина напился и схватился за нож

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В начале июля текущего года 39-летний осужденный к принудительным работам в исправительном центре нарушил порядок отбывания наказания. Как рассказали в Следственном комитете Карелии, после работы мужчина не вернулся в учреждение, а в состоянии алкогольного опьянения направился в Петрозаводске к себе домой. Сотрудники исправительного учреждения пришли за нарушителем. Однако мужчина вооружился кухонным ножом и стал оскорблять сотрудников при исполнении, ав также угрожать им.

Прибыл наряд полиции. Когда осужденный снова открыл дверь, в его руке опять был нож. Позже мужчина бросил его на пол. Агрессора задержали и заключили под стражу.

Было возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти – сейчас следователи завершили его расследование. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, уточнили в ведомстве.