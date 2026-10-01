Перейти к основному содержанию
1 октября 2026
Спецпроект
Энциклопедия “Карелия”
Вв

Волостель

ВОЛОСТÉЛЬ, глава гос. (княжеской) адм
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Происшествия

Осужденный к принудительным работам усугубил свою участь в Карелии

Отбывавший наказание мужчина напился и схватился за нож
тюремная решетка
Фото сгенерировано Алиса AI

В начале июля текущего года 39-летний осужденный к принудительным работам в исправительном центре нарушил порядок отбывания наказания. Как рассказали в Следственном комитете Карелии, после работы мужчина не вернулся в учреждение, а в состоянии алкогольного опьянения направился в Петрозаводске к себе домой. Сотрудники исправительного учреждения пришли за нарушителем. Однако мужчина вооружился кухонным ножом и стал оскорблять сотрудников при исполнении, ав также угрожать им.

Прибыл наряд полиции. Когда осужденный снова открыл дверь, в его руке опять был нож. Позже мужчина бросил его на пол. Агрессора задержали и заключили под стражу.

Было возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти – сейчас следователи завершили его расследование. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, уточнили в ведомстве.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Мужчина получил судимость из-за нарушений на весовом контроле

Метки