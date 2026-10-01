В России урезали список олимпиад для поступления в вузы

Количество олимпиад, победители которых получали право на приоритетное зачисление в университет, сократили на 23

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Перечень школьных олимпиад, победители которых получали льготу при поступлении в университет, сократили. Вместо 83 олимпиад оставили 60, пишет газета «Ведомости». Перечень олимпиад сократило Минобрнауки РФ.

Советник президента Елена Ямпольская предложила в будущем установить единый формат учета результатов олимпиад при поступлении в вуз, например начислять за них дополнительные баллы. По ее мнению, олимпиады не должны подменять сдачу ЕГЭ.

На необходимость провести ревизию обратили внимание после приемной кампании этого года, когда набравшие по 300 баллов на ЕГЭ выпускники не могли попасть на бюджет в некоторые вузы из-за высокой конкуренции и большого числа олимпиадников.