Люди в ужасе: медведи по ночам громят дома рядом с Карелией

Звери в поисках еды атаковали поморскую деревню и держат в страхе местных жителей

Фото: паблик «МОЯ ЗОЛОТИЦА»

В труднодоступной деревне в Архангельской области медведи разгромили 15 домов и здание аэропорта. Об этом сообщил паблик «МОЯ ЗОЛОТИЦА».

Жители попросили у местных властей защитить их. В источнике выложили фотографии разоренных домов и рассказали о том, что происходит в поморской деревне Верхняя Золотица.

Косолапые вышибли окна и двери, превратили в труху мебель, где-то почти полностью содрали со стен обшивку. Как только наступают сумерки, люди запираются в своем жилье и в страхе слушают, как в соседних домах орудуют звери: рык и шум крушащих все на своем пути медведей наводит на них ужас.

Все начинается в восемь-девять вечера и заканчивается в четыре-пять утра. Мишки заходят со стороны леса и реки, бродят по деревне, забираются в пустующие дома и разоряют их – количество разгромленных построек растет с каждым днем. Пока «досталось» тем избам, чьи хозяева приезжают только летом. Но пустующих зданий в деревне больше не осталось, и жители реально боятся, что следующими станут их дома.

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В Сети люди жалуются на отсутствие уличное освещение, которое еще больше усложняет ситуацию. Кроме того, окраины деревни заросли деревьями. А добраться в Золотицу можно только на самолете – другой дороги в деревню нет. И хотя жители наконец-то дождались охотника, которого для регулирования численности зверя отправили власти, при таком нашествии диких животных он не может помочь.

Поморы не зная, где еще искать помощи, написали в издание «Российская газета», отправив видеообращение.