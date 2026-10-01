Сегодня – годовщина оккупации Петрозаводска финскими войсками

В исторических параллелях, как обычно, можно найти много интересного

В этот день, 1 октября, в 1564 году был освящён Машезерский Ильинский мужской монастырь (ныне – территория Прионежского района).

А в 1922 году в первый день октября была открыта Ухтинская рабоче-крестьянская школа (ныне Калевальская средняя общеобразовательная школа имени В.А. Кириллова).

1 октября 1924 года в Петрозаводске открыл свои двери для студентов лесной техникум. В 1925 году в этот же лень был создан Карельский горный трест «Карелгранит».

В 1931 году 1 октября в Кондопоге открыта типография. А в 1932 году начал работать Пудожский районный лесхоз.

В 1934 году в этот день в Петрозаводске образована «Архитектурно-проектно-планировочная контора» наркомата коммунального хозяйства Автономной Карельской ССР.

В 1941 году день 1 октября был ознаменован мрачным событием: финские войска вошли в Петрозаводск, который был оккупирован до 28 июня 1944 года.

1 октября 1971 года была организована Костомукшская центральная городская библиотека. А в 1997 году в Петрозаводске открыт памятный знак 17-летнему бойцу истребительного батальона Яше Степанову, погибшему при обороне города от финских захватчиков в сентябре 1941 года.

В российской истории на 1 октября также приходится немало заметных событий. Например, в тот день в 1550 году царь Иван IV Грозный издал указ, который положил начало нынешнему статусу Москвы. Это был указ «Об испомещении (наделении поместьями) в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей», чтобы поселить рядом со столицей самых преданных государю бояр и дворян.

1 октября 1754 года родился Павел I (убит в 1801) – император Всероссийский (1796 – 1801). А в 1912 году в этот день родился Константин Устинович Черненко (ум. 1985) – советский политический и государственный деятель, генеральный секретарь ЦК КПСС (1984 – 1985).

В 1924 году 1 октября в Москве открыт Театр сатиры. А в 1967 году в этот день Центральное телевидение СССР начало трансляцию программ в цветном изображении.

В 1992 году 1 октября в соответствии с указом президента Б.Н. Ельцина в России началась бесплатная выдача приватизационных сертификатов (ваучеров) в отделениях Сбербанка. Ваучерная приватизация стала первым этапом массовой приватизации государственной собственности в РФ.

Каждый нынешний день можно сопоставить с соответствующей датой в истории Карелии и России, благодаря проекту «Оглянись назад» с Михаилом Семеновым. В исторических параллелях, как обычно, можно найти много интересного.