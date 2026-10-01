Россиянам рассказали, сколько кабачков можно съедать в день

Гастроэнтеролог рекомендует не есть больше 300 граммов кабачков в сутки

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Гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал о том, какую порцию кабачков можно считать оптимальной для дневного употребления. Слова кандидата медицинских наук приводит «Лента.ру».

Как отметил эксперт, в день не стоит есть больше 300 граммов кабачков. При этом продукт стоит сочетать с другими овощами. Если часто есть просто кабачки без других продуктов, такое меню нельзя назвать оптимальным.

При этом врач подчеркнул, что есть кабачки стоит только в том случае, если они нормально переносятся организмом.

Ранее российский диетолог признала кабачок королем диет.