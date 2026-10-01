Чтобы быть в тренде: россиянам подсказали, какую шапку купить на осень

Эксперт сказала, что будет модно этой осенью

Фото: Петрозаводск говорит

В сентябре редакторы популярного американского модного женского журнала обсуждали, что носить этой осенью и назвали самое модное осеннее пальто. Так, модницам порекомендовали различные фасоны кейпов – это пальто без рукавов, с прорезями для рук или полностью открытыми плечами. Его еще можно назвать накидкой. Длина кейпа может быть абсолютно любая: мини, миди, макси, как и материал пальто – шерсть, кожа, букле.

Наступил октябрь, с каждым днем все холоднее, в какие-то дни непогода вообще будет наступать, и несмотря ни на что даже в при самом плохом прогнозе синоптиков в оставшиеся два осенних месяца хочется выглядеть как с обложки и при этом быть в тепле и комфорте.

Одним словом, что надеть на голову, чтобы быть в тренде, что из шапок купить, да и шапку ли?

Модный блогер Анита Глосс назвала россиянам самые актуальные этой осенью головные уборы. Ее рекомендации опубликовал Telegram-канал «Русская мода», подписчиками которого являются почти 200 тысяч пользователей.

Итак, самыми модными головными уборами на осень 2026 года стали элегантные шерстяные береты, кепи и джинсовый капюшон.

В берете или панаме из шерсти будет тепло, а сам образ выглядит свежо, по мнению модного эксперта.

Что касается джинсового капюшона и кепи, то они, как заявила Глосс, сделают любое лицо красивым, добавив правильную архитектуру лицу. Они, по ее словам, отлично сочетается с клетчатыми шарфами и свободными неклассическими пиджаками.