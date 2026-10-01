Отдых, питье и правильный рацион: узнали, как быстрее лечится простуда

Врач сказала, как быстрее встать на ноги после простудного заболевания

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Речь не пойдет о лекарствах, прививках и чудо-лечении. Специалист просто перечислила простые способы, которые помогут быстрее вернуться к привычным делам после болезни. Эти советы – их и так можно назвать – легко выполнимы, не требуют больших финансовых затрат, при этом ускорят выздоровление при простуде.

Врач общей практики Ширин Гезел рекомендовала принимать витамин C и цинк уже при первых признаках простуды. Ее советы опубликовало издание Daily Mirror.

По словам специалиста, сочетание витамина С и цинка в шипучих таблетках облегчает состояние при простуде и уменьшает тяжесть симптомов заболевания. Наиболее эффективным будет, если начинать прием при первых проявлениях болезни – першении в горле, зуде в глазах или насморке.

Как отметила врач, витамины и минералы сами по себе не лечат простуду. Прежде всего важны отдых, побольше теплого питья и сбалансированное питание. Выбор витаминов она рекомендовала согласовать с лечащим врачом.