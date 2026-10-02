Пьяная женщина задавила насмерть мать в российском регионе

В Бурятии устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП с участием нетрезвого водителя

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В Бурятии 45-летняя женщина задавила собственную мать, когда заезжала на автомобиле в свой двор. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

По данным источника, трагедия произошла в селе Кудара-Сомон ночью 2 октября. Женщина села за руль автомобиля Toyota Premio в состоянии алкогольного опьянения и при заезде на территорию участка сбила 74-летнюю мать, открывавшую ей ворота. Пожилая женщина умерла на месте от полученных травм. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что попытка спасти эвакуатор стоила жителю Карелии солидного штрафа.