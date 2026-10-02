Современные технические решения поставили во главу угла в Карелии

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 2 октября в 2006 году

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В столице Карелии ровно 20 лет назад открылся второй Российско-Финляндский экономический форум, на который прибыли его главные организаторы – представители Совета Федерации России. В работе форума были заявлены выставка «Россия-Финляндия: инновации, стратегии, сотрудничество», а также заседания дискуссионных трибун, на которых стороны собирались вести разговор о сотрудничестве в областях туризма, транспорта и инновационной экономики.

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На первом экономическом форуме Россия и Финляндия выработали стратегию развития сотрудничества, впервые построенную не на купле-продаже сырьевых ресурсов. Инновационная составляющая экономики (проще говоря – умные головы и разумные технические решения) встали во главу угла. Губернатор провинции Оулу Эйно Сиуруайнен на открытии сказал: «В прошлом году мы провели первый форум у нас в Оулу. И надо сказать, что и в прошлом и в этом году Россия стала главным партнером Финляндии в экономическом сотрудничестве».

Результат подобных форумов – разработка совместных программ для малого и среднего бизнеса, инновационных услуг для промышленных предприятий, активизация трансконтинентальных транспортных коридоров, развитие индустриального туризма. Современные руководители постепенно, но отходили от лозунга «после нас хоть потоп». Прибывший на форум тогдашний председатель Совета Федерации РФ Сергей Миронов заявил: «Если мы посмотрим на суть структуры экономики в нашей стране, это касается любого региона, то вы согласитесь, что на 70% это сырьевая составляющая. А мы понимаем, что в 21 веке не та страна, которая больше будет торговать нефтью, газом или лесом, а та страна, которая будет торговать индивидуальным продуктом, выйдет вперед». Подхватил мысль Глава РК Сергей Катанандов: «Лозунг – «Край современных людей и современных технологий» нами был объявлен с самого первого дня, когда было сформировано правительство под моим руководством. Это неслучайно, потому что «стоять на деревянных ногах» это хорошо, но этого недостаточно. Например, ПетрГУ совместно с финской фирмой «Метсо-автоматизация» ведет активную работу по внедрению реальных конкретных продуктов в этой области. IT-технологии приходят к нам».

Своей задачей сегодня карельское правительство видит поддержку научного центра и двух университетов, где и создавались инновации. Ведь опираясь на них, можно было разрабатывать современные программы сотрудничества. В те дни финской стороне не хватало ресурса для дальнейшего наращивания объемов в области инноваций, а Карелия была способна выдавать на гора то, что могло пригодиться не только европейской, но и мировой экономике в целом.

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В рамках Лесного форума, который должен был открыться в Санкт-Петербурге 9 октября, в столице Карелии состоялась встреча, посвященная механизмам эффективного взаимодействия с гражданским обществом в вопросах лесоуправления и лесопользования. Подобные вопросы в нашей республике поднимали неслучайно. Ведь лесной фонд – оставался основой экономики Карелии, как бы республика ни пыталась перейти на новые инновационные рельсы. Наши специалисты давно выходили на российский уровень с предложениями максимально эффективно использовать потенциал лесных регионов. Все надеялись, что эти предложения будут услышаны в Москве после проведения форума.

То, что петрозаводская часть Лесного форума – одна из важнейших, подтверждал хотя бы приезд представителя Президента России Ильи Клебанова и московских руководителей лесной отрасли страны. В то время, когда старый Лесной кодекс устарел, а новый не был принят, отсутствие внятной нормативной базы снижало возможности регионов эффективно использовать ресурсы. Карельские руководители отрасли не раз посылали свои предложения федеральному правительству. Но пока сомневались, что их услышат. «Такой уверенности нет, но мы надеемся, что капля камень точит, и в конце концов мы добьемся, чтобы наши предложения были реализованы», - сказал Юрий Пономарев, внештатный советник Главы РК по ЛПХ.

«Сейчас идут опять разговоры о том, что не хотят возвращать полномочия в области управления лесами на территории, - сказал Глава РК Сергей Катанандов. – Если Лесной кодекс будет принят в урезанном виде и не будут оговорены эти вопросы, то, конечно, ничего хорошего для нас не будет». Однако, Илья Клебанов заверил, что по основным позициям договоренности достигнуты: «Мы считаем, что максимальное количество функций по лесоустройству и лесоуправлению должны быть отнесены к уровню регионального управления. Они здесь живут, это их персональная ответственность».

Именно Лесной форум должен был предварить принятие нового Лесного кодекса. За пять дней в Санкт-Петербурге чиновники разных уровней планировали прийти к соглашениям. «В новый Лесной кодекс поступило пять тысяч различных предложений со всей России. В том числе и карельские предложения. И они все рассматриваются на комитетах. Приглашаю прессу на первые парламентские слушания 9 октября в СПБ в рамках Лесного форума. На круглых столах, на конференциях (они будут идти три дня) будут обсуждаться все вопросы этого кодекса и ставиться точки по многим предложениям и позициям», - сообщил Валерий Рощупкин, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства МПР РФ.

Журналисты не могли обойти вопросы предстоящих выборов, они были намечены на 8 октября. Илья Клебанов ответил на все вопросы и отметил, что предвыборная агитация в нашем регионе идет спокойно.

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Таким было 2 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности