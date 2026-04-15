Президент России одобрил идею привлечь инвесторов в леса Карелии

Проблемы и перспективы развития лесной отрасли стали основной темой рабочего совещания, которое ровно 20 лет назад провел Президент РФ Владимир Путин в Республике Коми. Участники представительного форума – губернаторы, члены правительства, директора крупных лесопромышленных предприятий – познакомились с полным циклом обработки древесины на лесной делянке. В работе совещания принимал участие и тогдашний Глава Карелии Сергей Катанандов.

В Сыктывкаре Владимир Путин не жалел критических замечаний в адрес правительства (напомним, тогда его возглавлял Михаил Фрадков): «Вот если бы вы могли выработать механизм прямого контакта с регионами и с потенциальными инвесторами, я думаю, что очень многие проблемы можно было бы оперативно решить». Сергей Катанандов поддержал руководителя государства в том, что вывоз кругляка за рубеж – в конечном итоге упущенная выгода для экономики страны: «Ясно, что никаких инвестиций не будет, пока идет изменение в законодательстве. Нужно завершить в этом году выпуск Лесного кодекса. Дискуссия большая, но нужно понимать, что если мы еще на следующий год перенесем эту дискуссию, то еще на год отодвинем инвестиции».

Для модернизации всего лесного хозяйства требовались усилия не столько регионов, сколько правительства и Госдумы.

«Финны что сделали? Увеличили мощности по переработке березы и осины на наших границах. Я почему и говорю – нам нужно строить комбинат. И чем быстрее – тем лучше»,

- отметил Сергей Катанандов.

«Правильно здесь говорили: когда мы сформулируем эти условия – они придут. И будем вместе с ними работать. Но часть этой работы просто перенесем на нашу территорию. Будем создавать здесь рабочие места, будем платить здесь налоги, подтаскивать сюда современные технологии», - одобрил Владимир Путин. По итогу совещания Президент поручил правительству РФ принять меры по стимулированию переработки леса в регионах.

Беломорско-Онежское пароходство и туристическая компания «Карелия» объединились и создали компанию «Корвет», которая собиралась заняться пассажирскими перевозками по Онежскому озеру, а также обслуживанием туристов, которые прибывали к нам на круизных теплоходах.

Навигация должна была открыться примерно через месяц. Стало известно, что цены на проезд по воде поднимутся на 15% по сравнению с прошлым годом. И это был не единственный сюрприз, которые приготовили для народа перевозчики. В БОПе давно задумались над тем, что внешний вид Речного вокзала, да и его внутреннее наполнение совершенно не соответствуют гордому званию архитектурного памятника. Поэтому шла работа над дизайн-проектом реконструкции вокзала и всего, что в него было включено.

«Как и гостиницу, так и ресторан, который там, нужно сделать одними из лучших в Петрозаводске, как в свое время они и были, - выразил пожелание Станислав Розалинский, генеральный директор ОАО «БОП». – Кроме этого на Речном вокзале разместить конференц-зал, который мог бы трансформироваться в концертный зал и выставочный комплекс».

Набережную и причалы тоже предполагали привести в надлежащий вид. «Называя вещи своими именами, там постоянное столпотворение. Такая ситуация на самом деле потенциально опасна, - заявил Антон Сидорков, исполнительный директор компании «Корвет». – Поэтому мы бы хотели выйти на органы муниципального управления с просьбой передать нам в аренду ту часть дороги, которая находится рядом с Речным вокзалом». Все работы собирались завершить самое большее за два года. Просить на эти цели деньги ни у кого не планировали, хотели обойтись своими средствами. А повышение цен на билеты, как уверяли в БОПе, это не следствие реконструкции. Даже если вокзал останется нетронутым, путешествовать по воде все равно будет все дороже, заверили руководители компании, потому что росли цены на топливо. Кстати, на Бараний берег обещали возить не только по воде, но и по льду. «Корвет» заказал два судна на воздушных подушках, рассчитанных на 48 мест каждое. А вот на эти цели республика выделила фирме кредит – 25 миллионов рублей.

В Петрозаводске начался проект «Киностарт». Его участники – школьники города – собрались снимать свое собственное кино. Правда, под руководством московских режиссеров и операторов.

С помощью непонятных профессиональных терминов двери в большое кино приоткрыла для участников режиссер из Москвы Татьяна Киселева. Ей предстояло работать с пятью творческими коллективами, состоящими из учеников разных школ. В каждой группе свой режиссер, его помощник, сценарист, оператор и художник по костюмам.

«Пока еще все непонятно, мы сегодня только первый день с ребятами общаемся, я пока не видели их сценарии, не знаю, в каком жанре они собираются снимать – кто-то будет игровое кино делать, а кто-то, может, документальное, а кто-то – социальный ролик. В зависимости от сценария будет понятно, что мы будем снимать и где»,

- сказала Татьяна.

Творческая группа от Юниорского союза «Дорога» собрались снимать видеоролик о правах человека. Что-то вроде «Ералаша», но с жутковатым сюжетом. Наверное, чтобы лучше запомнилось. «Герой опоздал на урок, его выгоняют из класса, - рассказал Артем Чибисов. – И учительнице представляется, что он умер». Помогал осуществлять детские задумки с технической стороны профессиональный оператор из Москвы Сергей Зезюльков. Опыт работы с детьми у него уже был – ведь на проект «Киностарт» его пригласили второй раз: «Разумеется, с поправкой на то, что эти дети не знают многих вещей, и мы по ходу дела объясняем. Но ни в коем случае сами не вмешиваемся в творческий процесс».

По окончании проекта планировали устроить презентацию пяти короткометражных фильмов. А всего за время существования «Киностарта» таких фильмов уже сняли около пятидесяти. В проекте уже приняли участие 46 коллективов из 9 городов России.

Таким было 15 апреля ровно 20 лет назад.