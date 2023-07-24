Глава страны откликнулся на зов специалистов лесной отрасли Карелии

В конце июля ровно 20 лет назад в Карелию с рабочим визитом приехал Президент РФ Владимир Путин. Посещал он наши края далеко не в первый раз. В 1998 году, когда мы еще были не знакомы с нашим будущим Президентом, он побывал на инаугурации нового председателя правительства республики, которым после Виктора Степанова был избран Сергей Катанандов. А еще Владимир Путин приезжал к нам в марте 2000 года в качестве главы правительства России, до первых выборов. И когда он уже стал всенародно избранным Президентом России, Карелия оказалась в числе тех регионов, которые он посетил одними из первых.

И вот – новый визит в 2003 году. Прямо из аэропорта кортеж проехал к новому памятнику партизанам и подпольщикам Карельского фронта, который был отреставрирован накануне к 300-летию Петрозаводска. Там Президент пообщался с ветеранами, выслушал их вопросы и наказы – в частности их волновал Закон о ветеранах, который собирались изменить, сняв некоторые льготы. Посмотрите, как запросто Президент общался со всеми, кто пришел в тот момент на встречу к мемориалу.

После встречи с ветеранами Владимир Путин посетил Музей Изобразительных искусств Карелии, а потом уехал в Кондопогу, где на целлюлозно-бумажном комбинате ознакомился с работой новой Десятой бумагоделательной машины. Также ему показали Ледовый дворец и лучший на тот момент в стране зал для занятий гимнастикой. После чего Президента ждали в питомнике «Вилговский», где он провел совещание по проблемам лесопромышленного комплекса страны.

Владимир Путин сразу пояснил, почему это совещание он решил провести именно у нас: «Карелия традиционно относится к лесным регионам страны. Мы разговаривали сейчас подробно с председателем правительства о состоянии дел в республике, о состоянии дел в отрасли. Вспомнили о том, что почти четверть мировых запасов лесных ресурсов находится у нас, в России».

Президент собрал за одним столом руководителей федеральных и республиканских ведомств, отвечающих за порядок в лесу.

«Я бы сейчас вспомнил то, что говорили российские ученые и лесничие еще в 19 веке. Они ввели в обиход понятие «устойчивое неистощительное лесопользование». Думаю, что этот принцип на сто процентов актуален и сегодня»,

- отметил Президент РФ.

Беспокоило его то, что в России возникают лесные пожары. В тот момент огонь бушевал на 13 тысячах гектаров леса. Вспомнил он и о незаконных рубках в лесах, которые наносят огромный ущерб экономике страны. Он отметил, что леса нужно срочно восстанавливать, и делать это должны лесопользователи: «Хотел бы остановиться на таком важном вопросе, как финансирование расходов на воспроизводство и защиту лесов. Сегодня это бремя несут в основном лесхозы. Но к сожалению, мы это знаем, далеко не все из них имеют финансовые и прочие ресурсы для того, чтобы с этой задачей целиком и полностью справляться».

Инвестиции в лесную отрасль и лесные аукционы – эти вопросы также обсуждались на совещании. Президент попросил всех присутствующих высказать свои предложения, как сделать лесное хозяйство прибыльным. Специалисты лесной отрасли Карелии несколько раз поднимали острые вопросы в начале 2000-х годов и писали об этом Президенту в Москву, так что такое общение напрямую было более, чем важно.

Большинство журналистов имели возможность наблюдать за совещанием во временном пресс-центре, где был установлен экран, на котором транслировали все, что происходило в зале. За ходом встречи с интересом наблюдали члены школьного лесничества. С этой молодежью Владимир Путин пообщался сразу по приезду в питомник. Юноша Денис сказал, что сначала даже не поверил, что перед ним Президент. Потом он всем пожал руку. Совещание длилось два часа вместо запланированных полутора, после него вип-персоны сразу убыли в Москву.

Таким было 24 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.