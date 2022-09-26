В Карелии предложили перераспределить полномочия лесной отрасли

Холода приходят неожиданно. Мы слышим эту фразу каждый год! Хоть и живем мы в северной республике, все равно каждый год у нас сложности с началом отопительного сезона. В конце сентября ровно 20 лет назад в правительстве на планерке проверили готовность жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях. Но больше внимания уделили ситуации с поставками сжиженного газа. Проблемы были и с тем, и с другим. Тогда в Карелии, как не в одном другом регионе России, много сжиженного газа шло на горячее водоснабжение. Проще говоря – у нас было много квартир, целые микрорайоны, оснащенные газовыми колонками.

«Для того, чтобы запитать дома, нам нужно одноразово получить 1200 тонн газа. То есть это сверх того, что мы получаем в текущий момент. Потому что у нас с мая недополучено 2086 тонн газа. То есть если бы мы своевременно получали газ май-апрель и так далее, то нам бы этого газа было достаточно», - доложил Николай Щеперин, генеральный директор ОАО «Карелгаз».

Также он заверил, что буквально по часам следит за продвижением составов с топливом. Один – в Киришах, другой – на станции Оять, а третий был уже в Волхове. Всегда сдержанный первый вице-премьер Павел Чернов, который вел тогда планерное совещание, не выдержал: «Вы должны были забить тревогу вместе с городом. В том числе и перед правительством уже. На острие выйти! В такую ситуацию ведь попали, что я не помню, когда такое было, чтобы в такие сроки и в таких объемах было отключение газа. Нельзя же так безответственно вести себя!»

Руководители Региональной энергетической комиссии (РЭК) тоже контролировали ситуацию и обещали, что мы хотя бы доживем до следующего понедельника.

Завершилось первое после летнего перерыва заседание карельского парламента, которое проходило в два этапа. Первая часть традиционно прошла в Петрозаводске, а вторая, посвященная обсуждению проблем лесопромышленного комплекса, в Сегеже. Там было принято обращение к Президенту и председателю правительства России с просьбой поддержать инициативу карельских парламентариев о пересмотре некоторых статей действующего тогда Лесного кодекса.

Для участия в выездном заседании в Сегежу прибыли 39 депутатов. Таким образом, проблем с кворумом у парламентариев не возникло. Правда, некоторые из них так утомились за первую половину дня, во время экскурсии по различным подразделениям ЦБК, что не стали дожидаться собственно заседания. Сразу же после обеда не менее пяти народных избранником втихаря покинули гостеприимный город бумажников. Не удалось обнаружить на заседании мэра Лахденпохья Михаила Максимова, депутата от Петрозаводска Ирину Петеляеву.

Впрочем, и без них народу на заседании было предостаточно. В выездной сессии ЗС РК приняли участие депутаты областных парламентов из Архангельской, Мурманской, Вологодской областей. Федеральные органы власти были представлены руководителем комитета Госдумы по природным ресурсам и природопользованию Александром Беляковым.

«Лес не только надо рубить, его еще надо и выращивать, по крайней мере так, как выращивают его сегодня наши соседи. Поэтому мы решили собраться с депутатами ЗС РК, показать им роль крупных перерабатывающих предприятий, обозначить проблемы, связанные с лесным хозяйством, с лесопользованием. Показать, что если мы здесь не найдем «хозяина», кто бы эффективно распоряжался лесными ресурсами, нам будет развиваться очень сложно», - сказал Василий Преминин, генеральный директор Сегежского ЦБК.

В то время всеми природными ресурсами распоряжались из Москвы. При этом столичные чиновники не видели разницы между лесами Карелии и, к примеру, Сибири. А разница есть! По составу. По условиям произрастания. По удаленности от транспортных путей и перерабатывающих производств. Тогдашняя система распределения лесных ресурсов, по мнению Василия Преминина, была неэффективна. Она тормозила развитие отрасли. Депутаты карельского парламента приняли обращение к Президенту и правительству РФ. В нем они предложили перераспределить полномочия в лесной отрасли в пользу регионов. «Сегодня идет вообще борьба за лесные ресурсы. Кто должен ими распоряжаться. И кто должен ими управлять. Если мы будем просто сидеть сложа руки и ничего не делать, то завтра мы можем в один прекрасный день проснуться, и увидеть, что всеми нашими лесными ресурсами управляют из центра», - открыто говорил Преминин.

По словам Павла Сажинова, председателя парламентской ассоциации Северо-запада из Мурманска, проблемы в соседних с Карелией регионах ничем не отличаются: «У вас проблемы связаны с лесом. У нас аналогичные проблемы связаны с недрами и с морем. Главный вопрос заключается – насколько велики полномочия субъектов федерации в распоряжении вот этим богатством». Павел Сажинов не сомневался в том, что законодатели других регионов Северо-запада поддержат обращение своих карельских коллег, принятое в Сегеже.

Таким было 26 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото unsplash.com, Nicola Pavan)