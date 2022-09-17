Крупный кредит доверили комбинату Карелии, первому в отрасли по стране

Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат ровно 20 лет назад был награжден золотой медалью международного конкурса «Звезда России 2002», который проходил во время Международной выставки упаковки в Москве. У сегежан в тот период времени вообще были успехи.

Всего три недели потребовалось специалистам на Сегежском ЦБК, чтобы смонтировать новую универсальную линию по производству мешков. Поставку и монтаж осуществляла немецкая компания. В сентябре состоялось официальное открытие новой линии. Глава республики Сергей Катанандов и генеральный директор комбината Василий Преминин радости не скрывали – подобной линии в России тогда не было. Четырехцветная печать, возможность вклеивать в мешки пластиковые слои, автоматический упаковочный пресс.

На комбинате многое делалось для того, чтобы расширить рынки сбыта своей продукции. И еще одна новинка: после технических испытаний была запущена установка для размола целлюлозы при высокой концентрации. И получена первая в России микрокрепированная бумага, отвечающая всем международным требованиям. К внимательным и придирчивым экспертам можно было отнести и Северо-западный филиал Сбербанка РФ. Именно этот банк после анализа бизнес-планов Сегежского ЦБК стал партнером комбината, открыл ему кредитную линию на 150 миллионов рублей.

«Достаточно тщательная проработка тех проектов, которые сегодня финансируются Сбербанком, позволяет оперативно финансировать их и получать хороший результат», - сообщил Леонид Шац, заместитель председателя правления филиала.

Реконструкцию комбината обещали продолжить. Через пару лет доля сегежских мешков на российском рынке должна возрасти с 50 до 70 процентов.

В тот же день работников комбината пригласили к новому мемориалу, где были увековечены имена строителей Сегежского ЦБК.

Для начала пройтись пригласили по Алее строителей Сегежи. Идея ее создания возникла в дни празднования 60-летия города. Тогда ветераны предложили отдать дань уважения тем, кто строил этот город, возводил «большую Сегежу», реконструировал комбинат, основанный в 1939 году.

На торжественном открытии Глава самоуправления Сегежи Александр Штогрин сказал: «Сегодня мы собрались, чтобы отдать долг памяти тем людям, кто возводил наш город, строил его. В числе тех людей, которые много сделали для нашего родного города и Сегежского района, Леонид Дмитриевич Катанандов. От рядового строителя до руководителя крупнейшего главка на Северо-западе Российской Федерации – таков послужной список этого человека».

С именем Леонида Катанандова была связана реконструкция не только этого комбината, но и Надвоицкого алюминиевого завода. Он достойно много лет представлял интересы сегежан в Верховном совете Карелии. К мемориальному камню возложили цветы, в том числе его сын – тогдашний Глава РК Сергей Катанандов.

Установили и памятную доску в честь Дмитрия Андреевича Зонне. С 1961 года он был заместителем директора ЦБК. Восьмая, девятая, десятая машины были построены в то время.

И еще одна памятная доска на доме №2 по проспекту Мира – в честь Леонида Михайловича Шустера. Его хорошо помнили строители. В 60-е и 70-е годы заслуженный строитель Карелии возглавлял трест «Сегежстрой». У памятного знака своему отцу Глава РК сказал: «Вы знаете, наверное, нет смысла выделять из троих, о ком мы сегодня говорим, кто из них лучше, кто из них больше сделал. Все они обладали главным качеством – великой любовью к своему делу, замечательными профессиональными навыками, любовью к людям. И это всегда влекло к ним. Я горжусь тем, что у меня были такие учителя. В Сегежи живо дело тех людей, о которых мы помним. И значит, будет продолжаться жизнь».

Таким было 17 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.