ВИПы из министерств России похвалили рачительность чиновников Карелии

В Петрозаводске ровно 20 лет назад состоялось выездное заседание оргкомитета России по подготовке к празднованию 300-летия Петрозаводска. В состав делегации вошли первые заместители министров правительства РФ. Во время визита они осмотрели объекты истории и культуры, которые на тот момент реконструировались.

Свой глазок – смотрок! Высокие чиновники приехали с проверкой. Нужно было посмотреть, как расходуются уже выделенные деньги на ремонты. И так ли нужны республике еще миллионы рублей, которые неустанно у Москвы на ремонты запрашивались. Набережная встретила гостей из Москвы холодным ветром. Но они с интересом посмотрели и на план строительства второй очереди набережной. И на людей, которые ее строили. Их работа становилась все более экстремальной. Шутка ли сказать – чуть не по шею в онежской воде. Для ввода этого участка в эксплуатацию было необходимо еще 52 миллиона рублей. Из них около 40 были выделены из федерального бюджета.

В музее ИЗО все работы были практически завершены. Ремонт сделали не только в самих выставочных залах, но и в мастерских, где собирались установить современную систему пожаротушения, лампы холодного света, камера слежения. Но самый грандиозный проект – это ремонт Национального театра. Для республики, где не было ни одного качественного концертного зала, такой проект стал делом чести.

На совместном заседании карельского и российского оргкомитетов были одобрены все пункты программы подготовки юбилея нашей столицы. Москва обещала дать денег – это стало главным итогом заседания. Первый заместитель министра культуры РФ Наталья Дементьева сказала: «Понравилось то, что власть республики и города разумно расходуют средства. Организация труда, как все обустроено на стройплощадках – все показывает, что в Петрозаводске к выделенным средствам относятся экономно. И сами добавляют все, что нужно».

«Мы сможем свои деньги истратить на дороги, так как федерация выделит средства на окончания ремонтов объектов. Это важно. Договорились, что будет продолжено финансирование ремонта Петрозаводского государственного университета. Ряд других проектов. Я доволен нашим разговором», - заявил Сергей Катанандов. Его поддержал мэр Петрозаводска Виктор Масляков: «Теперь дело только за нами. Надо делать. И предстоит очень большой объем работ». Следующее заседание российского оргкомитета наметили провести в декабре. Ну а следующий приезд чиновники из Москвы запланировали на лето, уже на торжества, который начались 27 июня 2003 года.

А депутаты Петрозаводского городского совета собрались после каникул на первое заседание, где обсуждали насущный вопрос – о порядке установления должностных окладов муниципальным служащим. Отчет о бюджете утвердили быстро. На вопрос о том, сколько потерял бюджет города денег за первое полугодие, главный финансист города Михаил Ванин ответил: за это время недополучено доходов на 50 миллионов рублей. Недоимка по налогам – 16,5 миллионов. И споров об этом не разводили.

А вот второй вопрос потребовал широкого обсуждения. Повышение окладов чиновникам – всегда больная тема. И пиариться на ней несложно. И погореть недолго. Доложил Ванин и по поводу повышения окладов муниципальным служащим. Сообщили, что собираются повысить оклады чиновникам в 2,8 раза. И на городском бюджете, мол, это не отразится. Назвали и цифру – сколько рублей потребуется на увеличение окладов: «Цена вопрос – десять миллионов рублей. Расчет сделан на четыре месяца».

Депутаты Петросовета на удивление единодушно проголосовали «за» повышение окладов своим коллегам из исполнительной власти. Депутат Сергей Мамонов выступил так: «Я всегда был противником того, чтобы повышать заработную плату администрации. Но в данный момент я скажу так: ее необходимо повысить. В связи с тем, что мы ее уже давно не поднимали». Некоторые из депутатов попытались свое единодушное одобрение «обставить» условиями.

«Я предлагаю повысить зарплату, но в то же время ограничить материальное поощрение в размере тех премий, той материальной помощи, которая им положена», - сказал депутат Алексей Белянинов.

Некоторые призывали мэра города сократить численность своих подчиненных. «Мы критиковали предыдущего мэра за то, что штаты раздуты. Не соответствуют нормативам. Хотелось бы, чтобы Виктор Николаевич, на следующую сессию вынося вопрос о структуре, отнесся серьезно к этому вопросу», - сказала депутат Галина Васильева. Впрочем, все понимали, что в мэрию на низкие оклады настоящие профессионалы не пойдут. Но вот объяснить это простым жителям города, которые жили небогато, было непросто.

Таким было 16 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.